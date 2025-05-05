Kadıköy'de CHP Standı Yakınında Kavga: 1 Tutuklama - Son Dakika
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Kadıköy'de CHP Standı Yakınında Kavga: 1 Tutuklama

CHP standı yakınında çıkan kavgada 3 kişi gözaltına alındı, 1'i tutuklandı. Olay inceleme altında.

05.05.2025 21:42
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Kadıköy'de, Cumhuriyet Halk Partisinin (CHP) standının yakınlarında çıkan kavgada bir kişinin darbedilmesine ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, dün, bazı basın yayın organları ve sosyal medya platformlarında yer alan "CHP standına saldırı" iddialarına ilişkin inceleme başlattı.

İncelemede, Kadıköy'deki CHP'ye ait standın yakınlarında kalabalık bir grubun kavga etmesi üzerine olay yerine polis ekiplerinin sevk edildiği tespit edildi.

Kavgada 3 kişi tarafından darbedilen 18 yaşından küçük A.Ç.C'nin sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldığı anlaşıldı.

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, darp olayına karıştığı tespit edilen S.O, A.F.T ve E.T'yi gözaltına aldı.

Şüphelilerin, Kadıköy'de dolaştıkları sırada yüksek sesle küfür ederek yürüdüklerini iddia ettikleri A.Ç.C'yi önce uyardıkları, ardından CHP standına gelerek imza verdikleri ve bu sırada yeniden karşılaştıkları çocuğun küfürlü konuşmaya devam etmesi üzerine aralarında kavga çıktığı belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler S.O. ve E.T. serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen A.F.T. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kadıköy'de CHP Standı Yakınında Kavga: 1 Tutuklama - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kadıköy'de CHP Standı Yakınında Kavga: 1 Tutuklama - Son Dakika
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