Kadıköy'de Denizde Ceset Bulundu

Kadıköy'de denizde erkek cesedi bulundu.

Kadıköy rıhtımında sabah saatlerinde denizde hareketsiz yatan bir kişiyi görenler, polis ekiplerine haber verdi.

Olay yerine sevk edilen ekiplerce denizden çıkarılan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan kontrolde cesedin, 62 yaşındaki C.K'ye ait olduğu anlaşıldı.

Cenaze, incelemelerin ardından morga gönderildi.