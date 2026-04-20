Kadıköy'de temel çalışmaları süren inşaat alanında fore kazıkların bir bölümünde çökme yaşandı.
Zühtüpaşa Mahallesi'ndeki bir bina inşaatında temel çalışmaları sırasında, fore kazıkların bulunduğu alanda çökme meydana geldi.
İhbar üzerine bölgeye polis ve belediye ekipleri sevk edildi.
Ekipler çökmenin meydana geldiği alanı şeritle kapatarak güvenlik önlemi aldı. Vatandaşların riskli bölgeye yaklaşmasına izin verilmedi.
Kamyonlarla getirilen toprak bölgeye dökülerek zemin doldurulmaya başlandı.
Öte yandan, inşaattaki fore kazıkların çökmesi cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, önce toprak kaymasının başlaması, ardından fore kazıkların çökmesi yer aldı.
Son Dakika › Güncel › Kadıköy'de İnşaatta Çökme Olayı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?