Kadıköy'de Kedi ve Köpek Zehirlenmeleri: 27 Kedi ve 3 Köpek Öldü

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Kamera: Mehmet ÇALPAR

(İSTANBUL) - Kadıköy'de sabaha karşı yaşanan kedi ve köpek zehirlenmeleriyle ilgili Kadıköy Sokak Hayvanları Forumu bir açıklama yaptı. Kalamış Parkı civarına bırakılan zehirli yiyecekleri yiyen 27 kedi ve 3 köpeğin öldüğünün belirtildiği açıklamada, "Olay yeri yakınındaki kliniklerde yoğun bakımda tedavi altına alınan kediler yaşam mücadelesi vermektedir. Kalamış'taki bu kıyımın takipçisi olacağız. Sokak hayvanlarının yaşam haklarını savunacağız. Yeni katliamlara geçit vermeyeceğiz." denildi.

Sabaha karşı kimliği henüz belirlenmemiş kişi ya da kişiler tarafından Kadıköy Zühtüpaşa Mahallesi Rüştiye Sokak ve Kalamış Parkı civarına bırakılan zehirli yiyecekler nedeniyle meydana gelen ölümlere ilişkin bir açıklama yapıldı. Kadıköy Sokak Hayvanları Forumu tarafından yapılan açıklamada, üç köpek ve çok sayıda kedinin zehirlenerek öldürüldüğü belirtildi, "Olay yeri yakınındaki kliniklerde yoğun bakımda tedavi altına alınan kediler yaşam mücadelesi vermektedir." denildi. Forum gönüllüsü Ebru Elgöç tarafından okunan açıklama şöyle:

"27 kedi ve 3 köpek hayatını kaybetti, 12 kedinin tedavileri sürmektedir"

"Yapılan ihbarlar sonrasında olay yerine gelen emniyet güçleri tarafından zehirlenmiş kedilerin bulunduğu yerlerdeki kamera görüntüleri toplanmış, görgü tanıklarının ifadeleri alınmıştır. Sabah saatlerinden itibaren başta Zühtüpaşa Mahallesi sakinleri olmak üzere Kadıköy Forumu üzerinden iletişimde olan pek çok hayvan hakları savunucusu vicdan sahibi Kadıköylü Kalamış Parkı, sahil şeridi, kayalıklar, marina ve çevre sokaklarda zehirlenmiş kedileri toplamakta ve kliniğe getirmektedir. Ayrıca tüm bu alandaki yiyecekler ve su kapları kaldırılmıştır. Delil toplama işlemleri tamamlandıktan sonra Kadıköy Belediyesi ekipleri tarafından geniş bir alanda detaylı yıkama ve temizleme işlemleri yapılmıştır. Katliam Yasası'nın meclisten geçmesiyle güç bulan memleketin dört bir yanındaki caniler canlarımızı almaya devam etmektedir. Tespit edebildiğimiz kadarıyla Kalamış Parkı ve çevresinde 27 kedi ve 3 köpek hayatını kaybetmiş, 12 kedinin tedavileri sürmektedir.

"Dört ayaklı dostlarımızı katleden sorumlular hızla tespit edilmeli ve yargılanmalıdır"

5199 Hayvan Koruma Kanunun 28/A maddesine göre evcil hayvanları öldürmek suçtur. Birlikte yaşadığımız dört ayaklı dostlarımızı katleden sorumlular hızla tespit edilmeli ve yargılanmalıdır. Bu süreçte başta tüm gücüyle hayvanları yaşatmaya çalışan Kalamış Veteriner Kliniği ekibine, kayalıklara saklanan kedilerin çıkarılmasını sağlayan İtfaiye personeline ve gerekli yasal inceleme için öldürülen kedi ve köpekleri kliniklerden alan, olası zehirlenmiş hayvanlar için ilaç desteği sağlayan Kadıköy Belediyesi Veteriner İşleri çalışanları olmak üzere, Kadıköy Belediyesi'ne ve Belediye Başkanı Mesut Kösedağı'na hayvan hakları savunucuları olarak teşekkür ederiz. Kalamış'ta yaşanan bu kıyımın takipçisi olacağız. Sokak hayvanlarının yaşam haklarını savunacağız. Katillerden hesap sorup, yeni katliamlara geçit vermeyeceğiz."

Basın açıklamasına katılan Zühtüpaşa Mahallesi Muhtarı Çağla Göksu da bölgede yaşadıklarını anlattı. Mahallelerine güvenlik kameralarının konulması içinçalışacaklarını söyledi.