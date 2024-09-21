Kadıköy\'de Kıyı Temizliği Yapıldı

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Kadıköy'ün Moda sahilinde denizleri korumak için gönüllülerce kıyı temizliği yapılarak, atık ve çöpler toplandı.

DenizTemiz Derneğince (TURMEPA) "Uluslararası Kıyı Temizleme Günü" kapsamında düzenlenen etkinlikte, yaklaşık 300 gönüllü izmarit, plastik, kağıt, cam ve metal atıkları denizden topladı.

Yağışa rağmen yoğun katılımın olduğu etkinlikte 130 kilogram atık ve yaklaşık 20 bin sigara izmariti toplandı.