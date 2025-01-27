Kadıköy\'de Kurşunlama Olayı: Suçlular Yakalandı

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İSTANBUL İl Emniyet Müdürlüğü'nün resmi sosyal medya hesabında Kadıköy'de bir iş yerini kurşunlayan suçluların yakalandığı paylaşıldı. Bu gönderiyi kendi hesabında alıntılayan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Suç odaklarının her an enselerindeyiz. Hiçbirinin yaptığı yanına kar kalmayacak" sözlerini kullanarak polis ekiplerini tebrik etti.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabında 15 Ocak günü Kadıköy'de bir iş yerinin kurşunlanması üzerine başlatılan çalışmada, olay yerinden kaçan 2 şüphelinin yakalandığını belirten bir paylaşım yapıldı. Bu paylaşımı kendi sosyal medya hesabında alıntılayan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Milletimizin huzuruna kast edenler, şehir eşkiyalığına özenenler hukuk önünde hesap verecekler. Bu suç odaklarının her an enselerindeyiz. Hiçbirinin yaptığı yanlarına kar kalmayacak. iş yerine ateş açan şahısları yakalayan polislerimizi tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.