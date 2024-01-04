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Kadıköy'de Öğrenci Servisini Kaçıran Şüpheli Pendik'te Yakalanmaya Çalışılıyor - Son Dakika
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Kadıköy'de Öğrenci Servisini Kaçıran Şüpheli Pendik'te Yakalanmaya Çalışılıyor

Kadıköy'de bir öğrenci servis minibüsünü kaçırdıktan sonra Pendik'te bıraktığı iddia edilen şüphelinin yakalanması için polis çalışma başlattı. Tuzla'daki bir ilkokul için taşımacılık yapan servis sürücüsü, Kadıköy'de durduğu sırada şüpheli tarafından araçtan indirildi. Şüpheli, Göztepe'ye kadar ilerledikten sonra öğrencileri ve hostesi araçtan indirerek minibüsü Pendik'te terk etti. Polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kadıköy\'de Öğrenci Servisini Kaçıran Şüpheli Pendik\'te Yakalanmaya Çalışılıyor
04.01.2024 - 14:47,
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Kadıköy'de içinde öğrencilerin bulunduğu servis minibüsünü kaçırdıktan sonra Pendik'te bıraktığı iddia edilen şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Alınan bilgiye göre, Tuzla'daki bir ilkokul için taşımacılık yapan öğrenci servisinin sürücüsü, Kadıköy'de ışıklarda durduğu sırada, bir şüpheli tarafından araçtan indirildi.
Minibüsü kullanan şüpheli, Göztepe'ye kadar ilerledi. Burada öğrencileri ve hostesi araçtan indiren şüpheli, daha sonra minibüsü Pendik'te bırakarak kaçtı.
Durumun bildirilmesi üzerine polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA
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