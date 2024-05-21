Kadıköy'de Pitbull Köpeğinin Saldırısı Güvenlik Kamerasında - Son Dakika
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Kadıköy'de Pitbull Köpeğinin Saldırısı Güvenlik Kamerasında

Kadıköy\'de Pitbull Köpeğinin Saldırısı Güvenlik Kamerasında

Kadıköy'de bir iş yerinin önünde pitbull cinsi köpeğin sokak kedisine ve çevredekilere saldırması güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, saldırıya ilişkin görüntüler üzerine çalışma yaparak köpeği gezdiren kişiyi gözaltına aldı. Köpeğin yasaklı cins olduğu belirlenerek Kadıköy Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne teslim edildi.

21.05.2024 14:55
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Kadıköy'de, pitbull cinsi köpeğin kedi ve çevredekilere saldırması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Osmanağa Mahallesi'ndeki bir iş yerinin önünde önceki gün pitbull cinsi köpeğin sokak kedisine ve çevredekilere saldırdığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya platformlarında "Ağızlıksız gezdirilen bir köpek çevredekilere saldırdı" başlığıyla yer alan görüntüler üzerine çalışma yapmış, pitbull cinsi köpeği gezdiren M.K.İ'yi gözaltına almıştı.

M.K.İ'nin ifadesinde köpeğin arkadaşına ait olduğunu ve gezdirdiği esnada sokak kedisine saldırarak yaraladığını söylediği öğrenilmişti.

Yasaklı cins köpek, ekipler tarafından Kadıköy Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü görevlilerine teslim edilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kadıköy'de Pitbull Köpeğinin Saldırısı Güvenlik Kamerasında - Son Dakika

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