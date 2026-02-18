Kadıköy\'de Ramazan Coşkusu

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) İstanbul İl Temsilciliğinin desteğiyle Kadıköy'de bir ortaokul ramazanın manevi atmosferini yaşatmak için süslendi.

Milli Eğitim Bakanlığınca 81 ile gönderilen yazı doğrultusunda okullarda ramazan ayı için süsleme çalışmaları başladı.

Bu kapsamda TÜGVA İstanbul İl Temsilciliği de organizasyona destek olmak amacıyla İstanbul'da 39 ilçede çalışma yürüttü.

İlk olarak Kadıköy Fehmi Ekşioğlu Ortaokulu'nda çalışmalara başlayan TÜGVA görevlileri, ramazanın atmosferine uygun süslemeler gerçekleştirdi.

Okul koridorlarına ay yıldız figürlü dekoratif ışıklar asılırken, duvarlar da ramazana ilişkin özlü sözlerin yer aldığı yazılarla süslendi.

TÜGVA İstanbul İl Başkan Yardımcısı Güngör Kişmir, burada yaptığı açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığının gerçekleştirdiği okullardaki ramazan süslemesi çalışmasına destek verdiklerini belirterek, "On bir ayın sultanı ramazan ayının heyecanını ortaokul ve liseli öğrenci arkadaşlarımızla paylaşabilmek için bizler de bir nebze bu işten yararlanabilmek için okullardaki süsleme çalışmalarına destek veriyoruz. Milli ve manevi değerlerine sahip çıkan bir nesil yetiştirmek için uğraşan başta Cumhurbaşkanımıza ve Bakanımıza bu çalışmalarından dolayı teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Kadıköy'de Fehmi Ekşioğlu Ortaokulu'nda ekip arkadaşlarıyla birlikte hep beraber süsleme çalışması gerçekleştirdiklerini anlatan Kişmir, aynı zamanda 39 ilçedeki farklı okullarda da bu çalışmaya destek verdiklerini kaydetti.

Beşinci sınıf öğrencisi ikiz kardeşler Begüm ve Selin Özcan da tüm Türkiye'nin ramazan ayını tebrik etti.

TÜGVA'ya bu çalışmasından dolayı teşekkür eden Begüm Özcan, "Okulumuzdaki ramazan süslemeleri için çok mutluyum. TÜGVA'dan gelen abilerimiz ve ablalarımızla beraber okulumuzu süsledik." dedi.

Selin Özcan ise okulları süslendiği için çok mutlu olduğunu ifade ederek, süsleri çok beğendiğini söyledi.

Öğrenciler ve TÜGVA görevlileri, daha sonra hatıra fotoğrafı çektirdi.