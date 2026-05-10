Kadıköy\'de Şampiyonluk Kutlamasında Gerginlik

KADIKÖY Bağdat Caddesi'nde şampiyonluk kutlaması yapan Galatasaray taraftarlarına Fenerbahçeli taraftarlar tepki gösterdi. Araçların önünü kesen Fenerbahçeli taraftarlar, polisin araya girmesi ile dağıldı.

Galatasaray'ın şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından bazı taraftarlar Bağdat Caddesi'nde kutlama yapmak istedi. Bu sırada caddede bulunan bazı Fenerbahçe taraftarları, Galatasaraylı taraftarlara ait araçların önünü kesti. Yaşanan gerginliğe polis ekipleri müdahale etti. Polis müdahalesinin ardından bir Galatasaray taraftarı, otomobili kalabalığın üzerine sürdü ve bölgeden uzaklaştı. Fenerbahçeli taraftarlar, polisin uyarılarının ardından dağıldı.