Kadıköy'de Tehdit Gönderen Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
Kadıköy'de Tehdit Gönderen Şüpheli Tutuklandı

25.03.2026 11:29
Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesine tehdit mesajları gönderen Mehmet Emin U. tutuklandı.

KADIKÖY'de uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesine tehdit içerikli mesajlar gönderen ve bunları X platformunda yayınladığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli Mehmet Emin U. (34) sevk edildiği Bakırköy Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.

Kadıköy'de uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Akıncılar Minguzzi'ye tehdit içerikli mesajlar gönderen ve paylaşımlar yaptığı iddia edilen şüpheli hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Yürütülen soruşturma kapsamında şüphelinin Yasemin Akıncılar Minguzzi'ye yönelik X üzerinden tehdit içerikli mesajlar yayınladığı ve gönderdiği belirlendi. Başsavcılık tarafından verilen talimatla harekete geçen polis ekipleri Mehmet Emin U.'yu Yalova'da gözaltına aldı.

Asayiş Şube Müdürlüğünde ifade veren şüphelinin kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmediği öğrenildi. Evinde bulunan bilgisayar ve cep telefonuna incelenmek üzere el konan şüpheli işlemlerinin ardından dün Bakırköy Adliyesi'ne gönderildi. Savcılık sorgusunun ardından tutuklanma talebiyle 1.Sulh Ceza Hakimliğine gönderilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

