Kadıköy'de Tekne Yangını Kontrol Altına Alındı

Kadıköy'de teknede çıkan yangın, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerince söndürüldü.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Haydarpaşa Mendireği açıklarında seyreden teknede yangın çıktı.
Teknedeki yangın, KEGM-3 ve KEGM-4 hızlı tahlisiye botlarının müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.
Soğutma çalışmalarının ardından tekne, KEGM-4 botu tarafından yedeklenerek Kalamış Marina'da emniyete alındı.
