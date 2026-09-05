Kadıköy'de TİP, tutuklu komedyen Deniz Göktaş için destek eylemi düzenledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kadıköy'de TİP, tutuklu komedyen Deniz Göktaş için destek eylemi düzenledi

Kadıköy\'de TİP, tutuklu komedyen Deniz Göktaş için destek eylemi düzenledi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TİP'in çağrısıyla Kadıköy'deki Süreyya Operası önünde toplanan kalabalık, iki aydır kuyu tipi cezaevinde tutulan komedyen Deniz Göktaş'ın serbest bırakılmasını istedi. TİP Sözcüsü Sera Kadıgil, Göktaş'ın tek suçunun korku düzeninden korkmamak olduğunu belirterek, siyasi rehine olarak tutulduğunu söyledi.

(İSTANBUL) - Tutuklu komedyen Deniz Göktaş'a destek amacıyla TİP'in çağrısıyla İstanbul Kadıköy'de eylem düzenlendi. TİP Sözcüsü Sera Kadıgil, "Deniz'in tek suçu, saray rejiminden ve yaratmaya çalıştığı bu korku düzeninden korkmamak ve korkmamamız gerektiğini milyonlarca insana bir kere daha hatırlatmak oldu" dedi.

TİP'in çağrısıyla tutuklu komedyen Deniz Göktaş'ın serbest bırakılması talebiyle Kadıköy'deki Süreyya Operası önünde eylem düzenlendi. TİP Kültür Sanat Bürosu Üyesi Fulden Aytaç basın açıklamasını okudu.

Açıklamada, Göktaş'ın yaklaşık iki aydır kuyu tipi cezaevinde tutulduğu belirtilerek, "Deniz ne kahraman ne de kurban. Deniz bizim sesimiz, bizim sözümüz. Deniz biziz. Bilinsin ki alışmadık, alışmayız. Bilinsin ki susmuyoruz ve susmayacağız" denildi.

Göktaş serbest bırakılıncaya kadar davanın takipçisi olunacağı vurgulanan açıklamada, kültür ve sanat emekçileri başta olmak üzere herkese "Deniz'e özgürlük" sloganı altında buluşma, mizahı ve eleştirel düşünceyi savunma çağrısı yapıldı.

KADIGİL: "DENİZ'İN TEK SUÇU BU KORKU DÜZENİNDEN KORKMAMAK"

TİP Sözcüsü Sera Kadıgil, Göktaş'ın iki aydır gökyüzünü göremediği kuyu tipi bir cezaevinde tutulduğunu belirterek şöyle konuştu:

"Deniz'in tek suçu, saray rejiminden ve yaratmaya çalıştığı bu korku düzeninden korkmamak ve korkmamamız gerektiğini milyonlarca insana bir kere daha hatırlatmak oldu. Bu yüzden cezaevinde, bu yüzden iki aydır esir. Nihayet bir hakim tahliye etmeye karar verdi. Aynı gün, 'Bu 90 dakikalık gösterinin içerisinde iki suç daha varmış' dediler. Koca koca hakimlerimiz, savcılarımız, o dosyayı inceleyen polislerimiz ve gösteriyi izleyen 12 milyon insan görmemiş. Ne zaman Deniz'in tahliyesine bir hakim karar vermeye kalkmış, işte o zaman savcılarımız bu vahim suçlarla yüzleşmiş."

Göktaş hakkında hazırlanan iddianameye değinen Kadıgil, "'Diktatör' dediği için Cumhurbaşkanı'na hakaretle suçlanıyor. Bundan 10 sene önce 'Diktatör olsa diktatör dediğinizde dışarıda duramazdınız' diyorlardı. Bugün itibarıyla 'diktatör' dediği için bir insan dışarıda duramıyor" ifadelerini kullandı.

Kadıgil, Göktaş'ın "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" ve "suçu ve suçluyu övme" suçlamalarıyla karşı karşıya bırakıldığını hatırlatarak, "Suçu ve suçluyu övmüyor. Sizin kurduğunuz bu karanlık, mafyatik ve hukuksuz düzeni yeriyor. Deniz şu anda hukuki bir gözaltı ya da tutukluluk işlemi altında değil. Deniz şu anda siyasi bir rehine; saray rejiminin hepimizi korkutmak için kuyu tipi cezaevinde tuttuğu bir rehinedir" diye konuştu.

Kadıgil, konuşmasını "Ne Deniz'i orada yalnız bırakacağız ne de bu ülkeyi sizin kirli ellerinize bırakacağız" sözleriyle tamamladı.

SENDİKALARDAN GÖKTAŞ'A DESTEK

Eylemde, Oyuncular Sendikası ile Müzik ve Sahne Sanatçıları Sendikasının (MÜZİK-SEN) yazılı açıklamaları da okundu. Oyuncular Sendikası, sanatçıların söz söyleme ve kendilerini ifade etme hakkının baskı altında olduğunu belirterek Göktaş'ın derhal serbest bırakılmasını istedi. MÜZİK-SEN ise Göktaş'ın yanı sıra yargı baskısı, sansür, yasaklama ve itibar karalamalarına maruz kalan tüm sanatçıların yanında olduğunu bildirdi.

GÖKTAŞ'TAN EYLEME MESAJ

Deniz Göktaş'ın arkadaşı ve meslektaşı Akın Arslan da Göktaş'ın "büyük emeklerle hazırladığı gösterisi ve işini onurlu biçimde yaptığı için" 63 gündür 10 metrekarelik bir hücrede tutulduğunu söyledi. Arslan, Göktaş'ı cezaevinde ziyaret ettiğini belirterek onun eyleme katılanlara gönderdiği şu mesajı okudu:

"Sanki Süreyya Operası'nın önünden geçerken bir kalabalık görmüşüm, 'Ne eylemi acaba?' diye içlerine sokulmuşum ve eylem benim hakkımdaymış gibi bir gün. Naber? Nasıl geçti haftanız? Ben bu hafta üç defa daha tutuklandım, hem de cezaevindeyken. Karatepe'nin asi çocuğu, suç makinası, dehşet saçmaya devam ediyor. Onun dışında iyiyim, siz de iyi olun. Hepinize sevgiler, iyi ki varsınız."

Kaynak: ANKA

Sera Kadıgil, Kadıköy, Güncel, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kadıköy'de TİP, tutuklu komedyen Deniz Göktaş için destek eylemi düzenledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Birleşmiş Milletler uyardı: 2027 tarihin en sıcak yılı olabilir Birleşmiş Milletler uyardı: 2027 tarihin en sıcak yılı olabilir
İran’dan ABD Başkan Yardımcısı Vance’e: Bu savaşı siz başlattınız İran'dan ABD Başkan Yardımcısı Vance'e: Bu savaşı siz başlattınız
Berhan Şimşek’in 10 yıllık hayat arkadaşına şiddet uyguladığı görüntüler ortaya çıktı Berhan Şimşek'in 10 yıllık hayat arkadaşına şiddet uyguladığı görüntüler ortaya çıktı
Nepal’de sel tünelinde mahsur kalan 2 işçi kurtarıldı Nepal'de sel tünelinde mahsur kalan 2 işçi kurtarıldı
YÖK’ten 23 vakıf üniversitesine ücret incelemesi YÖK'ten 23 vakıf üniversitesine ücret incelemesi
Okul saldırganının babası hakim karşısında: Oğlumdan şikayetçiyim Okul saldırganının babası hakim karşısında: Oğlumdan şikayetçiyim
Türkiye’de futbolun bittiğini özetleyen bir olay daha Kimse inanamadı Türkiye'de futbolun bittiğini özetleyen bir olay daha! Kimse inanamadı

23:40
Korsan taksicilik yapan emekli polis, önce ceza yazan polisi ardından kendini vurdu
Korsan taksicilik yapan emekli polis, önce ceza yazan polisi ardından kendini vurdu
22:49
CHP ve Yeni Parti’den Üsküdar’da tekrarlanacak başkan vekilliği seçiminde ortak hareket etme kararı
CHP ve Yeni Parti'den Üsküdar'da tekrarlanacak başkan vekilliği seçiminde ortak hareket etme kararı
22:35
Trump: Kazma Dağı’nı çok yakında vurabiliriz
Trump: Kazma Dağı'nı çok yakında vurabiliriz
22:19
Maç bitti, Nuri Şahin çıldırdı: Yazıklar olsun
Maç bitti, Nuri Şahin çıldırdı: Yazıklar olsun
22:03
’Alihan Kuriş suç örgütü’ soruşturmasında firari İrfan Yılmaz hakkında yakalama kararı
'Alihan Kuriş suç örgütü' soruşturmasında firari İrfan Yılmaz hakkında yakalama kararı
21:55
Osimhen sakatlandı İşte 5 gollü nefes kesen maçın galibi
Osimhen sakatlandı! İşte 5 gollü nefes kesen maçın galibi
21:30
Berhan Şimşek’ten şiddet gören Özlem Şanver ilk kez konuştu: ’Düzelecek, özür dilerim’ dedi, inandım
Berhan Şimşek'ten şiddet gören Özlem Şanver ilk kez konuştu: 'Düzelecek, özür dilerim’ dedi, inandım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.09.2026 03:02:04. #7.13#
SON DAKİKA: Kadıköy'de TİP, tutuklu komedyen Deniz Göktaş için destek eylemi düzenledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement