Kadıköy'de Torununu Kurtarırken Hayatını Kaybeden Kadın Toprağa Verildi - Son Dakika
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Kadıköy'de Torununu Kurtarırken Hayatını Kaybeden Kadın Toprağa Verildi

Kadıköy\'de Torununu Kurtarırken Hayatını Kaybeden Kadın Toprağa Verildi

Kadıköy'de 4 yaşındaki torununu tramvayın altında kalmaktan kurtaran 64 yaşındaki İlgün Kölege, düzenlenen cenaze töreninin ardından Küçükyalı Mezarlığı'nda toprağa verildi. Torununu kurtaran Kölege ise tramvayın altında hayatını kaybetti. Tramvay sürücüsü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

10.02.2024 15:19  Güncelleme: 15:21
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KADIKÖY'de 4 yaşındaki torununu, tramvayın altında kalmaktan kurtarırken hayatını kaybeden 64 yaşındaki İlgün Kölege Zühtüpaşa Camii'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından Küçükyalı Mezarlığında toprağa verildi.

Kadıköy Bahariye Caddesi'nde 4 yaşındaki torunu Adem Ç. ile beraber yürüyen İlgün Kölege (64), tramvay yoluna giren torununu iterek son anda tramvayın altında kalmaktan kurtardı. Torununu kurtaran Kölege tramvayın altında kaldı. Tramvayın altından çıkarılarak hastaneye kaldırılan Kölege yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. 64 yaşında hayatını kaybeden İlgün Kölege için bugün Kadıköy Zühtüpaşa Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye ailesi, sevenleri ve arkadaşları katıldı. Dua ve helallik alındı. Kölege, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Küçükyalı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Eşi Mehmet Kölege, "Çok üzgünüm, olmayacak bir şey oldu. Kadıköy"de yaşamadığımız bir şey yaşadık. Söyleyecek bir şey yok, kelimeler yetersiz kalıyor" dedi. Cenazeye katılan mahalle Muhtarı Serap Tuncer ise "Elim bir trafik kazasında kaybettik. Çok üzgünüz. Torunu ile birlikte alışverişe gitmiş. Çok sevdiğimiz, değer verdiğimiz bir komşumuzdu" diye konuştu.

Adliyeye sevk edilen tramvay sürücüsünün adli kontrol şartıyla serbest kaldığı öğrenildi.

Kaynak: DHA

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