Kadıköy'de Trafik Denetimi: 102 Araca Ceza
Kadıköy'de Trafik Denetimi: 102 Araca Ceza

Kadıköy\'de Trafik Denetimi: 102 Araca Ceza
07.03.2026 14:09
Kadıköy'de yapılan denetimlerde 861 araç kontrol edildi, 102 araca 400 bin lira ceza kesildi.

Kadıköy'de Bağdat Caddesi ile Cemil Topuzlu Caddesi'nde trafik güvenliğinin sağlanmasına ve aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik denetim gerçekleştirildi. İki gün süren denetimler sırasında 861 araç kontrol edildi. Kural ihlali yaptığı belirlenen 102 araca toplam 400 bin 924 lira idari para cezası uygulanırken, 5 araç trafikten menedildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Kadıköy Bağdat Caddesi ve Cemil Topuzlu Caddesi'nde 6-7 Mart tarihlerinde trafik güvenliğinin sağlanmasına ve aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik denetim yapıldı. Caddede denetim sırasında durdurulan araçlar detaylı şekilde aranırken, sürücü ve yolcuların kimlik kontrolleri ile Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı.

Denetimlerde toplam 861 araç kontrol edildi. Kural ihlali yaptığı belirlenen 102 araç sürücüsüne toplam 400 bin 924 lira idari para cezası kesildi. Ayrıca 5 araç trafikten menedildi.

Kaynak: DHA

14:26
Trump’tan yeni saldırı mesajı: İran bugün çok ağır bir darbe alacak
Trump'tan yeni saldırı mesajı: İran bugün çok ağır bir darbe alacak
14:19
Gaf mı itiraf mı Trump’ın savaştıkları İran için kullandığı ifade olay oldu
Gaf mı itiraf mı? Trump'ın savaştıkları İran için kullandığı ifade olay oldu
13:28
Görüntü 10 günlük yiyeceğin kaldığı şehirden Birbirlerini ezdiler
Görüntü 10 günlük yiyeceğin kaldığı şehirden! Birbirlerini ezdiler
13:12
Biri mezarda diğeri ölümle pençeleşiyor: İşte Nagihan ve eski sevgilisinin son görüntüleri
Biri mezarda diğeri ölümle pençeleşiyor: İşte Nagihan ve eski sevgilisinin son görüntüleri
12:47
Savaşın 8. gününde İran’dan kritik karar Resmen kilidi vurdular
Savaşın 8. gününde İran'dan kritik karar! Resmen kilidi vurdular
12:44
Kara harekatında İsrail askerleri pusuya düştü, akıbetleri bilinmiyor
Kara harekatında İsrail askerleri pusuya düştü, akıbetleri bilinmiyor
