Kadıköy\'de Vinç Kazası: Yol Kapatıldı

KADIKÖY'de seyir halindeki konteyner yüklü vincin bomu, yoldaki yön tabelasına çarptı. Kaza nedeniyle bir süreliğine kapanan yol, vinç ve tabelanın kaldırılmasıyla tekrar trafiğe açıldı.

Olay, Rasimpaşa Mahallesi Taşköprü Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Kalamış istikametinde seyir halindeki 34 BVB 98 plakalı konteyner yüklü vincin bomu, yolda bulunan yön tabelasına çarptı. Çarpmanın etkisiyle yön tabelasında hasar oluştu. İhbar üzerine olay yerine polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, belediye ekipleri devrilen tabelayı kaldırarak yolu trafiğe açtı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.