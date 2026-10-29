Kadıköy'de yaklaşık 50 klasik otomobil Bağdat Caddesi'nde 29 Ekim konvoyu oluşturdu - Son Dakika
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Kadıköy'de yaklaşık 50 klasik otomobil Bağdat Caddesi'nde 29 Ekim konvoyu oluşturdu

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Kadıköy\'de yaklaşık 50 klasik otomobil Bağdat Caddesi\'nde 29 Ekim konvoyu oluşturdu
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Kadıköy\'de yaklaşık 50 klasik otomobil Bağdat Caddesi\'nde 29 Ekim konvoyu oluşturdu
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Cumhuriyet'in 103'üncü yıl dönümü için 60. Yıl Göztepe Parkı'nda bir araya gelen İKOD üyeleri, yaklaşık 50 klasik otomobille konvoy düzenledi. Bayraklarla süslenen araçlar Bağdat Caddesi'nden geçerken çevredekiler de kutlamalara katıldı ve konvoy Kızıltoprak'ta sona erdi.

KADIKÖY'de yaklaşık 50 klasik otomobil sürücüsü, Cumhuriyet'in kuruluşunun 103'üncü yıl dönümü nedeniyle kortej geçişi yaptı.

Klasik Otomobilciler Derneği (İKOD) üyeleri, 60. Yıl Göztepe Parkı'nda bir araya geldi. Yaklaşık 50 klasik otomobilden oluşan konvoy yola çıktı. Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle süslenen klasik otomobillerle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı. Konvoy, Bağdat Caddesi'nden Kadıköy istikametine ilerledi. Çevredekiler de ellerindeki bayrakları sallayarak kutlamalara katıldı. Klasik otomobilcilerin konvoyu Kızıltoprak'ta sona erdi.

Kaynak: DHA
29 EkimKadıköyGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Kadıköy'de yaklaşık 50 klasik otomobil Bağdat Caddesi'nde 29 Ekim konvoyu oluşturdu - Son Dakika
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