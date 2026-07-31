Kadıköy'de Yaz Sergisi 2026 - Son Dakika
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Kadıköy'de Yaz Sergisi 2026

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Kadıköy Belediyesi, 3-29 Ağustos'ta ücretsiz 'Yaz Sergisi 2026' düzenleyecek, farklı temalarla.

Kadıköy Belediyesi Karikatür Evi, 2025-2026 sezonunda düzenlenen dört farklı sergiden seçilen eserleri "Yaz Sergisi 2026" kapsamında sanatseverlerin beğenisine sunacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, çevre, geleneksel gölge oyunu, toplumsal hafıza ve çocuk yayıncılığı tarihini konu alan seçki, 3-29 Ağustos'ta Karikatür Evi Sergi Salonu'nda ücretsiz ziyaret edilebilecek.

Sergide, Çöpüne Sahip Çık Vakfı işbirliğiyle hazırlanan karikatürist Ahmet Pekmezci'nin "Doğaya Sahip Çıkan Karikatürler" sergisinden seçilen eserler de yer alacak. Çalışmalar, sürdürülebilir tüketim alışkanlıkları ve atık sorununa ilişkin farkındalık oluşturmayı amaçlıyor.

Seçkide ayrıca Aziz Murat Aslan'ın "Karagöz'ün İlahi Komedyası: Yedi Suret Yedi Yansıma" sergisinden eserler de izleyiciyle buluşacak. Sanatçının "Yedi Ölümcül Günah" temalı yeni Karagöz oyunundan esinlenerek hazırladığı çalışmalar, geleneksel gölge oyununu bronz, deri, kağıt ve çizgi roman gibi farklı sanat disiplinleriyle bir araya getiriyor.

Geçen yıl yaşamını yitiren karikatürist Musa Gümüş anısına hazırlanan "Vicdanın Çizgilerdeki Yansıması" sergisinden seçilen eserler de yaz sergisinde olacak. Sanatçının yaşam, özgürlük, adalet, barış ve insan hakları gibi evrensel temaları işlediği karikatürleri yeniden sanatseverlerle buluşacak.

Sergide ayrıca Çizgi Roman Okurları Derneği işbirliğiyle hazırlanan "1928'den Günümüze Çocuk Dergilerinde 23 Nisan" seçkisinden örnekler de görülebilecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kadıköy'de Yaz Sergisi 2026 - Son Dakika

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