Kadıköy Karikatür Evi’nden sezonun izleri: "Yaz Sergisi 2026"

(İSTANBUL)- Kadıköy Belediyesi Karikatür Evi, sezon boyunca açılan sergilerden seçilen eserleri, "Yaz Sergisi 2026" ile sanatseverlerle buluşturacak.

Kadıköy Belediyesi Karikatür Evi, 2025-2026 sezonunda dört farklı sergiden seçilen eserleri, Yaz Sergisi 2026'da bir araya getiriyor. Çevre duyarlılığından geleneksel gölge oyununa, toplumsal hafızadan çocuk yayıncılığı tarihine uzanan seçki, 3 Ağustos'ta kapılarını açacak ve 29 Ağustos'a kadar Karikatür Evi Sergi Salonu'nda ücretsiz ziyaret edilebilecek.

GELENEKSEL GÖLGE OYUNU FARKLI DİSİPLİNLERLE BULUŞUYOR

Yaz Sergisi'nde, Çöpüne Sahip Çık Vakfı iş birliğiyle düzenlenen karikatürist Ahmet Pekmezci'nin "Doğaya Sahip Çıkan Karikatürler" sergisinden eserler de yer alıyor. Sergi, sürdürülebilir tüketim alışkanlıkları ve atık sorununa ilişkin farkındalık oluşturmayı amaçlayan çalışmaları sanatın diliyle ziyaretçilere aktarıyor. Seçkide ayrıca Aziz Murat Aslan'ın "Karagöz'ün İlahi Komedyası: Yedi Suret Yedi Yansıma" sergisinden çalışmalar da bulunuyor. Sanatçının "Yedi Ölümcül Günah" temalı yeni Karagöz oyunundan yola çıkılarak hazırlanan eserler, geleneksel gölge oyununu bronz, deri, kağıt ve çizgi roman gibi farklı disiplinlerle buluşturuyor.

Geçen yıl yaşamını yitiren usta karikatürist Musa Gümüş anısına hazırlanan "Vicdanın Çizgilerdeki Yansıması" sergisinden seçilen eserler de Yaz Sergisi'nin önemli bölümleri arasında yer alıyor. Sergi, sanatçının yaşam, özgürlük, adalet, barış ve insan hakları gibi evrensel temaları yalın ama güçlü anlatımıyla ele alan çizgilerini yeniden sanatseverlerle buluşturuyor. Sezonun son sergisi olan "1928'den Günümüze Çocuk Dergilerinde 23 Nisan" seçkisinden örnekler de ziyaretçileri bekliyor. Çizgi Roman Okurları Derneği iş birliğiyle hazırlanan sergi, Erken Cumhuriyet döneminden bugüne çocuk dergilerinin kapaklarında 23 Nisan'ın nasıl kutlandığını ve çocuk bayramının yıllar içindeki görsel yansımalarını gösteriyor.