Kadın Çaycı Ayşe Kaya'nın Başarı Hikayesi - Son Dakika
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Kadın Çaycı Ayşe Kaya'nın Başarı Hikayesi

Çocuklarını okutmak için çaycılık yapan Ayşe Kaya, kadınların her işi yapabileceğini gösteriyor.

08.03.2025 17:46
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Çocuklarını okutmak için çaycılık yapıyor

Çay Ocağı İşleten Ayşe Kaya: "Kadın istedikten sonra yapabilir"

GİRESUN - Giresun'un Görele ilçesinde, çocuklarının eğitimi için çaycılık yapan Ayşe Kaya, ilk başlarda zorlansa da kendisinin de müşterilerinin de alıştığını söyledi.

Giresun'un Görele ilçesinde 39 yaşındaki 2 kız çocuğu annesi Ayşe Kaya, çocuklarını okutmak için geldiği ilçede çaycılık yapıyor. İlçenin tek kadın çaycısı Ayşe Kaya, "İlk etapta esnafımız yadırgadı. Kadın çaycı mı olur dediler. Ama zamanla alıştılar" dedi.

İlçe merkezinde yaklaşık 6 aydan bu yana çay ocağı işleten Ayşe Kaya, çocuklarını okutmak için bugüne kadar birçok erkek işinde başarıyla çalıştığını son olarak ise eleman arayan bir çay ocağında iş bulduğunu söyledi.

Kadınların, erkeklerin yaptığı birçok işi başarıyla yapabileceğine ifade eden Kaya, "Kadın pilotlarımız var, tır şoförlerimiz var, itfaiyeci kadınlarımız var. Erkeklerin yaptığı işleri neden biz yapmayalım? Ben de 2 kız çocuğu sahibi bir anne olarak bir hayat mücadelesine girdim. Bir çok erkek işlerinde çalıştım. Şimdi de bir çay ocağı işletmesinde çalışmaya başladım. Müşterilerim de memnun ben de işimden memnunum. Çalışıp çocuklarımın eğitimine katkı sağlıyorum" diye konuştu.

"İşimi seviyorum"

İşini severek yaptığını anlatan Kaya, "İlk zamanlar kararsızdım ama ailem ve akrabalarım başta olmak üzere dostlarım bana sen bu işi yaparsın dediler. Manevi olarak destek verdiler. Onlardan aldığım cesaretle bu işe başladım. Esnafımıza çay servisi yaparak geçimimi sağlamaya çalışıyorum. Hem ocakçılık, hem çay servisi yapıyorum. Bayan olduğumuz için ilk etapta esnafımız yadırgadı. Bayan çaycı mı olur dediler. Ama zamanla alıştılar. Hatta çay içmek istemeyen bile kadın yapıyorsa çayı içeriz diyorlar" diye konuştu.

Müşterilerde Ayşe Kaya'nın hem çayından hem de temizliğinden duydukları memnuniyeti dile getirdiler.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Kadın Çaycı Ayşe Kaya'nın Başarı Hikayesi - Son Dakika

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