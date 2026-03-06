Kadın Cinayetleri Raporu: 23 Cinayet, 29 Şüpheli Ölüm - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kadın Cinayetleri Raporu: 23 Cinayet, 29 Şüpheli Ölüm

06.03.2026 16:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'nun raporuna göre, şubat ayında 23 kadın cinayeti işlendi.

(ANKARA) - Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, şubat ayı Kadın Cinayetleri Raporu'nu açıkladı. 23 kadın cinayeti işlendiği, 29 kadının şüpheli şekilde ölü bulunduğu belirtilen raporda, "Kadın cinayetleri ve şüpheli kadın ölümleri artarken, koruyucu ve önleyici mekanizmalar ya hiç işletilmiyor ya da işletildiği iddia edilse bile etkili biçimde uygulanmıyor. Bu nedenle kadınların ölümünden yalnızca failler değil, koruma kararlarını geciktiren, tedbirleri uygulamayan, denetlemeyen ve ihmali bulunan tüm kurumlar da sorumludur" denildi.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, şubat ayı Kadın Cinayetleri Raporu'nu yayınladı. Raporda, şu bilgilere yer verildi:

"Bu ay 23 kadın cinayeti işlendi, 29 kadın ise şüpheli şekilde ölü bulundu. Öldürülen 23 kadından 6'sı hayatına dair karar almak istediği için, 2'si ekonomik bahanelerle, 1'i ise diğer bahanelerle öldürüldü. 14'ünün hangi bahaneyle öldürüldüğü tespit edilemedi. 14 kadının hangi bahaneyle öldürüldüğünün tespit edilememesi, kadına yönelik şiddetin ve kadın cinayetlerinin görünmez kılınmasının bir sonucudur. Kadınların kim tarafından, neden öldürüldüğü tespit edilmedikçe, adil yargılama yapılmayıp şüpheli, sanık ve katiller caydırıcı cezalar almadıkça, önleyici tedbirler uygulanmadıkça şiddet boyut değiştirerek sürmeye devam ediyor."

Şubat ayında öldürülen 23 kadından 10'u evli olduğu erkek, 4'ü birlikte olduğu erkek, 3'ü eskiden evli olduğu erkek, 1'i tanıdığı biri, 1'i oğlu, 1'i kardeşi, 1'i babası tarafından öldürüldü. 2 kadının öldüren kişi ile yakınlığı tespit edilemedi. Bu ay kadınların yüzde 43'ü evli olduğu erkek tarafından öldürüldü. Kadınların 15'i evinde, 4'ü sokakta, 2'si araba içerisinde, biri diğer kamusal alanlarda öldürüldü. Bir kadının öldürüldüğü yer tespit edilemedi. Bu ay öldürülen kadınların yüzde 65'i evlerinde öldürüldü. Bu ay öldürülen kadınların 14'ü ateşli silahlarla, 6'sı kesici aletlerle, 2'si boğularak, 1'i darp edilerek öldürüldü. Bu ay öldürülen kadınların yüzde 61'i ateşli silah ile öldürüldü."

"Bu düzen değişmeden, kadın cinayetleri durmayacak"

Raporda, şu değerlendirme yapıldı:

"Şubat ayında öldürülen 26 kadından 6'sı yalnızca bir gün içinde öldürüldü. Bu tablo, kadınlara yönelik baskının nasıl sistematik bir boyuta ulaştığını ve kadınların yaşam hakkının her geçen gün daha fazla tehdit altında olduğunu bir kez daha gösteriyor. Kadın cinayetleri ve şüpheli kadın ölümleri artarken, koruyucu ve önleyici mekanizmalar ya hiç işletilmiyor ya da işletildiği iddia edilse bile etkili biçimde uygulanmıyor. Bu nedenle kadınların ölümünden yalnızca failler değil, koruma kararlarını geciktiren, tedbirleri uygulamayan, denetlemeyen ve ihmali bulunan tüm kurumlar da sorumludur. Biz kadınlar biliyoruz, bu düzen değişmeden, şiddeti önlemeye dönük yükümlülükler gerçek anlamda yerine getirilmeden kadın cinayetleri durmayacak. Ama biz de susmayacağız. Bu yüzden sokaklarda, meydanlarda, adliyelerde ve yaşamın her alanında kadınlar için mücadele etmeye devam ediyoruz. Kadın cinayetlerine, cezasızlık politikalarına ve ihmale karşı ses çıkarıyor; yaşamlarımız, haklarımız ve özgürlüğümüz için eylemlerimizi sürdürüyoruz."

Kaynak: ANKA

İnsan Hakları, Cinayet, Şiddet, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kadın Cinayetleri Raporu: 23 Cinayet, 29 Şüpheli Ölüm - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Memurlar da emeklilere tanınan haktan faydalanmak istiyor Memurlar da emeklilere tanınan haktan faydalanmak istiyor
Amerika’da yaşayan İranlılar ülkelerine saldırıyı kutluyor Amerika'da yaşayan İranlılar ülkelerine saldırıyı kutluyor
Donald Trump duymasın İspanya, Türk kullanıcının yaptığı paylaşımı konuşuyor Donald Trump duymasın! İspanya, Türk kullanıcının yaptığı paylaşımı konuşuyor
Ukrayna, Karadeniz’de Rusya’yı vurdu Ukrayna, Karadeniz'de Rusya'yı vurdu
Trump, Hamaney’in yerine geçmesi muhtemel ismi veto etti: Kabul edilemez Trump, Hamaney'in yerine geçmesi muhtemel ismi veto etti: Kabul edilemez
Hindistan’da orduya ait savaş uçağı radardan kayboldu Hindistan'da orduya ait savaş uçağı radardan kayboldu

16:45
Tebriz’de binlerce kişinin katılımıyla cuma namazı kılındı
Tebriz'de binlerce kişinin katılımıyla cuma namazı kılındı
16:27
İsrail, İran’ın kaderinin belirlendiği noktayı 50 uçakla vurdu
İsrail, İran'ın kaderinin belirlendiği noktayı 50 uçakla vurdu
16:21
Devrim Özkan’dan bomba derbi tahmini
Devrim Özkan'dan bomba derbi tahmini
15:04
Sudan da savaşta tarafını seçti
Sudan da savaşta tarafını seçti
14:43
Korkulan oluyor: Aliyev’den orduya “Hazır olun“ talimatı geldi
Korkulan oluyor: Aliyev'den orduya "Hazır olun" talimatı geldi
14:22
Savaşta kara harekatı cephesi açılıyor: 47 yıldır bugünü bekliyoruz
Savaşta kara harekatı cephesi açılıyor: 47 yıldır bugünü bekliyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2026 17:02:36. #7.12#
SON DAKİKA: Kadın Cinayetleri Raporu: 23 Cinayet, 29 Şüpheli Ölüm - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.