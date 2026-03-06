Kadın Cinayetleri Raporu: 23 Cinayet, 29 Şüpheli Ölüm

(ANKARA) - Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, şubat ayı Kadın Cinayetleri Raporu'nu açıkladı. 23 kadın cinayeti işlendiği, 29 kadının şüpheli şekilde ölü bulunduğu belirtilen raporda, "Kadın cinayetleri ve şüpheli kadın ölümleri artarken, koruyucu ve önleyici mekanizmalar ya hiç işletilmiyor ya da işletildiği iddia edilse bile etkili biçimde uygulanmıyor. Bu nedenle kadınların ölümünden yalnızca failler değil, koruma kararlarını geciktiren, tedbirleri uygulamayan, denetlemeyen ve ihmali bulunan tüm kurumlar da sorumludur" denildi.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, şubat ayı Kadın Cinayetleri Raporu'nu yayınladı. Raporda, şu bilgilere yer verildi:

"Bu ay 23 kadın cinayeti işlendi, 29 kadın ise şüpheli şekilde ölü bulundu. Öldürülen 23 kadından 6'sı hayatına dair karar almak istediği için, 2'si ekonomik bahanelerle, 1'i ise diğer bahanelerle öldürüldü. 14'ünün hangi bahaneyle öldürüldüğü tespit edilemedi. 14 kadının hangi bahaneyle öldürüldüğünün tespit edilememesi, kadına yönelik şiddetin ve kadın cinayetlerinin görünmez kılınmasının bir sonucudur. Kadınların kim tarafından, neden öldürüldüğü tespit edilmedikçe, adil yargılama yapılmayıp şüpheli, sanık ve katiller caydırıcı cezalar almadıkça, önleyici tedbirler uygulanmadıkça şiddet boyut değiştirerek sürmeye devam ediyor."

Şubat ayında öldürülen 23 kadından 10'u evli olduğu erkek, 4'ü birlikte olduğu erkek, 3'ü eskiden evli olduğu erkek, 1'i tanıdığı biri, 1'i oğlu, 1'i kardeşi, 1'i babası tarafından öldürüldü. 2 kadının öldüren kişi ile yakınlığı tespit edilemedi. Bu ay kadınların yüzde 43'ü evli olduğu erkek tarafından öldürüldü. Kadınların 15'i evinde, 4'ü sokakta, 2'si araba içerisinde, biri diğer kamusal alanlarda öldürüldü. Bir kadının öldürüldüğü yer tespit edilemedi. Bu ay öldürülen kadınların yüzde 65'i evlerinde öldürüldü. Bu ay öldürülen kadınların 14'ü ateşli silahlarla, 6'sı kesici aletlerle, 2'si boğularak, 1'i darp edilerek öldürüldü. Bu ay öldürülen kadınların yüzde 61'i ateşli silah ile öldürüldü."

"Bu düzen değişmeden, kadın cinayetleri durmayacak"

Raporda, şu değerlendirme yapıldı:

"Şubat ayında öldürülen 26 kadından 6'sı yalnızca bir gün içinde öldürüldü. Bu tablo, kadınlara yönelik baskının nasıl sistematik bir boyuta ulaştığını ve kadınların yaşam hakkının her geçen gün daha fazla tehdit altında olduğunu bir kez daha gösteriyor. Kadın cinayetleri ve şüpheli kadın ölümleri artarken, koruyucu ve önleyici mekanizmalar ya hiç işletilmiyor ya da işletildiği iddia edilse bile etkili biçimde uygulanmıyor. Bu nedenle kadınların ölümünden yalnızca failler değil, koruma kararlarını geciktiren, tedbirleri uygulamayan, denetlemeyen ve ihmali bulunan tüm kurumlar da sorumludur. Biz kadınlar biliyoruz, bu düzen değişmeden, şiddeti önlemeye dönük yükümlülükler gerçek anlamda yerine getirilmeden kadın cinayetleri durmayacak. Ama biz de susmayacağız. Bu yüzden sokaklarda, meydanlarda, adliyelerde ve yaşamın her alanında kadınlar için mücadele etmeye devam ediyoruz. Kadın cinayetlerine, cezasızlık politikalarına ve ihmale karşı ses çıkarıyor; yaşamlarımız, haklarımız ve özgürlüğümüz için eylemlerimizi sürdürüyoruz."