Kadın Cinayetleri Tartışmaları: Latif Aydemir'in İfadelerine Tepkiler - Son Dakika
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Kadın Cinayetleri Tartışmaları: Latif Aydemir'in İfadelerine Tepkiler

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin AK Partili üyesi Latif Aydemir'in kadın cinayetlerinde 'Öldüren kadar ölenler de suçludur' ifadeleri büyük tepki topladı. CHP'li vekiller açıklamaları eleştirirken, Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu da tepkisini gösterdi.

15.10.2024 00:55  Güncelleme: 01:22
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(ANKARA) - İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin AK Partili üyesi Latif Aydemir'in, kadın cinayetlerinde kadınları suçlayarak "Öldüren kadar ölenler de suçludur" ifadelerine tepkiler gelmeye devam ediyor. TBMM Anayasa Komisyonu Üyesi ve CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç "En büyük suçlu mensubu olduğun partidir" dedi.

AK Partili İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi Üyesi Latif Aydemir'in "Öldüren kadar ölenler de suçludur" sözleri tepki toplamaya devam ediyor. TBMM Anayasa Komisyonu Üyesi ve CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç X hesabından yaptığı açıklamayla "En büyük suçlu mensubu olduğun partidir" diyerek şu açıklamalarda bulundu.

"İzmir Büyükşehir Belediyesi meclis toplantısında AKP Bayraklı meclis üyesi, kadın cinayetlerinde "öldürenler kadar ölenler de suçludur" demiş. Bu utanç verici açıklamaların kadın cinayetlerini meşrulaştırdığından, şiddeti normalleştirdiğinden haberi bile yok. Kadın cinayetlerinde tek suçlu elbette öldürenler değil. En büyük suçlu mensubu olduğun partidir. Özellikle senin gibi bir kadın düşmanını meclis üyesi yaptığı için en büyük suçludur."

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Gökçe Gökçen ise "Bu nasıl bir mantık, nasıl bir anlayışla mücadele ediyoruz" diyerek şu açıklamalarda bulundu:

"Skandal. Kadın cinayetlerinde "öldürenler kadar ölenler de suçludur" ne demek? Bedeni parçalara ayrılan genç kadınlar mı suçlu, katledilen kız çocukları mı suçlu? Bu nasıl bir mantık, nasıl bir anlayışla mücadele ediyoruz."

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'ndan ise "Öylesine bu yüzyıldan olmayan bir laf ediyor ki, arkasında oturanlar bile şok oluyor. "Öldüren kadar ölen de suçludur" nerede yazıyor Latif Aydemir? Bizim yasalarda öyle bir madde olmadığı kesin. Katillere bahane üretmek için mi o koltuklarda oturuyorsunuz?" tepkisi geldi.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, AK Parti, Politika, Güncel, Kadın, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kadın Cinayetleri Tartışmaları: Latif Aydemir'in İfadelerine Tepkiler - Son Dakika

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