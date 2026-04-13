Kadın Danışma Merkezlerinde Kapasite Geliştirme Çalışmaları

13.04.2026 07:59
Ankara'da Kadın Danışma Merkezlerinde görev yapan uzmanlar için Mor Müdahale Projesi kapsamında kapasite geliştirme atölyeleri ve süpervizyon çalışmalarına başlanıldı. Proje, kadınların destek mekanizmalarına erişimlerini güçlendirmeyi ve dayanışmayı artırmayı amaçlıyor.

Kadın Danışma Merkezleri, şiddet mağduru kadınlar için ilk başvuru noktası olarak büyük önem taşımaktadır. Mor Müdahale Projesi, bu merkezlerde sunulan hizmetlerin hak temelli ve feminist bir bakış açısıyla geliştirilmesini amaçlıyor.

Bu bağlamda, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Yenimahalle Belediyesi ve Çankaya Belediyesi’nin Kadın Danışma Merkezlerinde görev yapan uzmanlar için kapsamlı kapasite geliştirme faaliyetleri düzenlendi. Proje çerçevesinde, kapasite geliştirme atölyeleri, süpervizyon çalışmaları, deneyim paylaşımı atölyeleri ve travma etkili yoga seansları gibi etkinlikler planlandı.

Atölyelerde, toplumsal cinsiyet eşitliği, şiddet türleri, feminist ilkeler, hukuki çerçeve ve görüşme teknikleri gibi konular ele alındı. Katılımcılar, kadınlarla çalışırken yargılamadan dinleme, kadınların kendi kararlarını destekleme ve dayanışma temelli bir yaklaşım benimsemenin önemini öğrendi. Kadın Dayanışma Vakfı, uzmanlara ikincil travma ve tükenmişlik risklerine karşı düzenli süpervizyon desteği sundu.

Yoga buluşmaları, çalışanların ruhsal ve bedensel sağlığını desteklemek amacıyla düzenlendi. Sekiz hafta süren çalışmalar sonucunda katılımcılar, mesleki dayanıklılıklarını artırdıklarını ve danışmanlık süreçlerini daha sürdürülebilir bir şekilde yürütebildiklerini belirtti.

Deneyim paylaşım atölyelerinde, belediyeler, kamu kurumları, baro temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarından uzmanlar bir araya gelerek, sahada karşılaşılan zorlukları ve kurumlar arası iş birliği gereksinimlerini tartıştı. Kadınların destek mekanizmalarına erişim süreçlerinin güçlendirilmesi için ortak çözüm önerileri geliştirildi.

Kadın Dayanışma Vakfı Psikoloğu Gevher Gündüz Şenel, atölyelerin duygusal dayanışmayı artırdığını ve bireysel ve kolektif dayanıklılığı yükselttiğini vurguladı. Yenimahalle Belediyesi Kadın Danışma Merkezi’nden Sosyolog Ayşenur Korkmaz ise, tartışmaların sahada gerçek değişimler yaratma fırsatları sunduğunu belirtti.

Son olarak, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, kadın kooperatiflerinde nitelikli personel istihdamı için destek verdiklerini açıkladı. Bu destek ve projelerle, kadınların destek mekanizmalarına erişimlerinin kolaylaştırılması ve güçlenmeleri hedefleniyor.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

