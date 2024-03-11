Kadın davulcular, ilk sahura vatandaşları manilerle uyandırdı
MERSİN - Mersin Erdemli'de 11 ayın sultanı Ramazan'ın ilk sahurunda vatandaşları kadın Ramazan davulcuları manilerle uyandırdı.
Erdemli Belediyesi'nin öncülüğünde gönüllü kadınlardan kurulan kadın ritim grubu üyeleri, Ramazan ayına Kültür İşleri Müdürlüğü tarafından verilen eğitimle hazırlandı. Ramazan arifesinde son hazırlıklarını tamamlayan ritim grubu, ilk gün vatandaşları davul eşliğinde maniler söyleyerek sahura kaldırdı. 3 yıldır düzenli olarak vatandaşları sahura kaldıran kadın davulcuların o anları dikkat çekti.
Annesiyle birlikte davul çalan 18 yaşındaki Melisa Kırcılı, "Annemle beraber sokaklara çıktık, insanları sahura kaldırıyoruz. Çok mutlu ve heyecanlıyım" dedi.
Bu senede özenle hazırlandıklarını anlatan Hatice Ayan, "Bu kutlu görevi üstlendiğimiz için şu anda hem mutlu hem de gururluyum. Ramazan ayını tüm vatandaşlarımızın huzur ve sağlık içinde geçirmesini temenni ediyorum. Gönüllü olarak katılıyoruz. Vatandaşlarımızı davul ve manilerimizle uyandırmaya çalışıyoruz. Ramazan ayı boyunca da böyle devam etmeye kararlıyız" diye konuştu.
Davul eğitimi aldığını aktaran 66 yaşındaki Gülay Erdem de, Ramazan ayında davul çalıp maniler söylediklerini ifade etti.
3 yıldır düzenli olarak eğitim aldıklarını belirten kadın davulculardan Fadime Şebnem Özçelik ise, "Akşamları yemeklerimizi de hazırlıyoruz, sahurda davul ve manilerimizle de herkesi uyandırıyoruz" şeklinde konuştu.
Herkesin mübarek Ramazan ayını tebrik eden Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu da bu sene de kadınların vatandaşları sahura kaldıracağını dile getirdi.
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