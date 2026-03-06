Kadın Destek Hattı Protokolü İmzalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kadın Destek Hattı Protokolü İmzalandı

06.03.2026 15:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İBB ve 17 ilçe belediyesi, kadına yönelik koruyucu hizmetler için protokol imzaladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile 17 ilçe belediyesi arasında "Kadın Destek Hattı ve Kadına Yönelik Koruyucu Hizmetler İş Birliği Protokolü" imzalandı.

İBB Meclisi tarafından 12 Aralık 2024 tarihinde onaylanarak resmiyet kazanan protokolün imza töreni, Saraçhane'deki başkanlık binasında düzenlendi.

Törende konuşan İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, kadın haklarını savunmanın yerel yönetimlerin asli görevi olduğunu belirterek, imzalanan protokolün şiddetle mücadelede yerel düzeydeki koordinasyonu en üst seviyeye çıkaracağını dile getirdi.

Protokolün teknik detaylarını paylaşan Aslan, İBB'ye bağlı çalışan ve Türkçe, Kürtçe, Arapça, İngilizce dillerinde hizmet veren Kadın Destek Hattı'nın (444 80 86) yaygınlaştırılacağını duyurdu.

Bu protokol ile Kadın Destek Hattı'nı İstanbul'un her mahallesinde daha görünür kılacaklarını vurgulayan Aslan, "Böylece şiddete maruz bırakılan ya da risk altındaki kadınların destek mekanizmalarına hızlı ve doğru şekilde ulaşabilmesini hedefliyoruz. İhtiyacı olan her kadın, her an bize ulaşabilecek. Hedefimiz, şiddet tehdidi altında olan kadınların en hızlı şekilde desteğe ulaşmasıdır." diye konuştu.

Salonda bulunanların "8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü"nü kutlayan Aslan, "Kadınlar susarsa koca bir ülke susar." diyerek konuşmasını tamamladı.

Törenin sonunda işbirliğine katılan belediye başkanları, alfabetik sıraya göre kürsüye davet edilerek protokolü imzaladı.

Adalar Belediye Başkan Yardımcısı Fırat Durak, Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, Avcılar Belediye Başkan Vekili Yüksel Can, Bakırköy Belediye Başkan Yardımcısı Cemalettin Özdemir, Beyoğlu Belediye Başkan Yardımcısı Elif Yıldırım, Çatalca Belediye Başkanı Erhan Güzel, Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez, Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen, Sancaktepe Belediye Başkan Yardımcısı Zeynep Karaman, Sarıyer Belediye Başkan Vekili Sergül Doğan, Silivri Belediye Başkan Vekili Tan Hüseyin Kıroğlu, Şile Belediye Başkan Vekili Sacit Terzi, Tuzla Belediye Başkan Vekili Gökhan Can ve Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, protokole imza attı.

Kaynak: AA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Belediye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kadın Destek Hattı Protokolü İmzalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Zenginler Orta Doğu’dan kaçmak için kesenin ağzını açtı, özel jetlere astronomik rakamlar ödeniyor Zenginler Orta Doğu'dan kaçmak için kesenin ağzını açtı, özel jetlere astronomik rakamlar ödeniyor
Suriye’nin kan gölüne dönmesini MİT son anda engelledi Suriye'nin kan gölüne dönmesini MİT son anda engelledi
Trump, şimdi de Putin’le karşı karşıya Anında 10’dan fazla uçak kaldırdılar Trump, şimdi de Putin'le karşı karşıya! Anında 10'dan fazla uçak kaldırdılar
Telefonunu gören polis sapığı kıskıvrak böyle yakaladı Telefonunu gören polis sapığı kıskıvrak böyle yakaladı
Savaşa katılmaları artık an meselesi: Ellerimiz tetikte bekliyoruz Savaşa katılmaları artık an meselesi: Ellerimiz tetikte bekliyoruz
Oval Ofis’te olay görüntü İzleyen herkes aynı yorumu yapıyor Oval Ofis'te olay görüntü! İzleyen herkes aynı yorumu yapıyor

15:06
Beşiktaş Başkanı Adalı’dan derbiye özel prim
Beşiktaş Başkanı Adalı'dan derbiye özel prim
15:04
Sudan da savaşta tarafını seçti
Sudan da savaşta tarafını seçti
14:43
Savaşta korkulan oluyor: Azerbaycan, İran sınırına yığınak yapmaya başladı
Savaşta korkulan oluyor: Azerbaycan, İran sınırına yığınak yapmaya başladı
14:23
Savaşın seyrini değiştirecek iddia ABD basını bugün manşetten verdi
Savaşın seyrini değiştirecek iddia! ABD basını bugün manşetten verdi
13:45
Savaşta yeni aşamaya geçildi Sürpriz silah devreye giriyor
Savaşta yeni aşamaya geçildi! Sürpriz silah devreye giriyor
13:45
İsrail ve ABD’nin ucuz kahramanlık hikayesi
İsrail ve ABD'nin ucuz kahramanlık hikayesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2026 15:23:35. #7.12#
SON DAKİKA: Kadın Destek Hattı Protokolü İmzalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.