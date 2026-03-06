Kadın Destek Hattı Protokolü İmzalandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile 17 ilçe belediyesi arasında "Kadın Destek Hattı ve Kadına Yönelik Koruyucu Hizmetler İş Birliği Protokolü" imzalandı.

İBB Meclisi tarafından 12 Aralık 2024 tarihinde onaylanarak resmiyet kazanan protokolün imza töreni, Saraçhane'deki başkanlık binasında düzenlendi.

Törende konuşan İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, kadın haklarını savunmanın yerel yönetimlerin asli görevi olduğunu belirterek, imzalanan protokolün şiddetle mücadelede yerel düzeydeki koordinasyonu en üst seviyeye çıkaracağını dile getirdi.

Protokolün teknik detaylarını paylaşan Aslan, İBB'ye bağlı çalışan ve Türkçe, Kürtçe, Arapça, İngilizce dillerinde hizmet veren Kadın Destek Hattı'nın (444 80 86) yaygınlaştırılacağını duyurdu.

Bu protokol ile Kadın Destek Hattı'nı İstanbul'un her mahallesinde daha görünür kılacaklarını vurgulayan Aslan, "Böylece şiddete maruz bırakılan ya da risk altındaki kadınların destek mekanizmalarına hızlı ve doğru şekilde ulaşabilmesini hedefliyoruz. İhtiyacı olan her kadın, her an bize ulaşabilecek. Hedefimiz, şiddet tehdidi altında olan kadınların en hızlı şekilde desteğe ulaşmasıdır." diye konuştu.

Salonda bulunanların "8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü"nü kutlayan Aslan, "Kadınlar susarsa koca bir ülke susar." diyerek konuşmasını tamamladı.

Törenin sonunda işbirliğine katılan belediye başkanları, alfabetik sıraya göre kürsüye davet edilerek protokolü imzaladı.

Adalar Belediye Başkan Yardımcısı Fırat Durak, Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, Avcılar Belediye Başkan Vekili Yüksel Can, Bakırköy Belediye Başkan Yardımcısı Cemalettin Özdemir, Beyoğlu Belediye Başkan Yardımcısı Elif Yıldırım, Çatalca Belediye Başkanı Erhan Güzel, Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez, Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen, Sancaktepe Belediye Başkan Yardımcısı Zeynep Karaman, Sarıyer Belediye Başkan Vekili Sergül Doğan, Silivri Belediye Başkan Vekili Tan Hüseyin Kıroğlu, Şile Belediye Başkan Vekili Sacit Terzi, Tuzla Belediye Başkan Vekili Gökhan Can ve Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, protokole imza attı.