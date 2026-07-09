Kadın Dostu Kentler Eğitimi Antalya'da - Son Dakika
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Kadın Dostu Kentler Eğitimi Antalya'da

09.07.2026 14:36
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Antalya'da, AB destekli 'Kadın Dostu Kentler III Programı' kapsamında eğitimler verildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesince, Avrupa Birliği finansmanı ile Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) ve Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) işbirliğinde yürütülen "Kadın Dostu Kentler III Programı" kapsamında eğitim gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, tematik alan eğitimi, Yerel Eşitlik Masası ve Kadın Dostu Kentler Sivil Toplum Grubu temsilcilerine yönelik yapıldı.

Üç gün süren programda, katılım ve temsiliyet, kentsel hizmetler, eğitim, istihdam, sağlık ve sosyal hizmetler konuları ele alındı.

Ayrıca etkinlikte, kadına yönelik şiddetin önlenmesi, çocuk yaşta, erken ve zorla evliliklerle mücadele ile kentsel dayanıklılık başlıkları da konuşuldu.

Eğitimlerle, belediyenin kurumsal kapasitesinin güçlendirilmesi ve Yerel Eşitlik Eylem Planı hazırlık sürecine katkı sağlanması amaçlandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kadın Dostu Kentler Eğitimi Antalya'da - Son Dakika

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