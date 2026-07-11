Kadın El İşleri Atölyesi Eğitimi Tamamlandı

Ankara'da Çubuk Belediyesi ile Halk Eğitimi Merkezi işbirliğinde düzenlenen Kadın El İşleri Atölyesi'nde katılan kursiyerler eğitimlerini tamamladı.

Çubukabad Parkı'nda gerçekleştirilen törende, yaklaşık 9 ay boyunca çeşitli meslek edindirme ve el sanatları kurslarına katılan kursiyerlere katılım belgeleri verildi.

Törene katılan Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, Kadın El İşleri Atölyesi'nin kadınların hem meslek edinmesine hem de sosyal ve ekonomik hayata katılımına önemli katkı sunduğunu söyledi.

Kurs eğitmenlerinin özveriyle çalıştığını belirten Demirbaş, "Bu süreçte birçok kurs tamamlandı, çok güzel ürünler ortaya çıktı. Yeni dönemde farklı branşlarla eğitimlerimizi daha da geliştireceğiz. Çubuk'taki kadınlarımızın sosyal hayata, ekonomik yaşama ve üretime daha güçlü katılmaları için bu projeyi büyüterek sürdürmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Çubuk Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Mustafa Mescioğlu da hayat boyu öğrenme kapsamında yürütülen eğitim faaliyetlerinin ilçede önemli örnek oluşturduğunu ifade etti.

Kadın El İşleri Atölyesi'nin belediyenin desteğiyle Mazhar Balcı Konağı'nda hizmet verdiğini dile getiren Mescioğlu, "Burada hem el sanatlarına yönelik üretim hem de istihdama katkı sağlayacak mesleki eğitimler veriyoruz." dedi.

Kadın El İşleri Atölyesi Koordinatörü Neslihan Yiğiner ise eğitim dönemini birlik ve dayanışma içerisinde tamamladıklarını belirterek, "Çok güzel bir eğitim yılı geçirdik. Birlikte öğrendik, ürettik, birbirimize destek olduk. Hepinizden çok memnun kaldık. Yeni dönemde yeniden buluşmayı diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Tören, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.