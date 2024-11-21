Kadın Girişimcilerin Yeni Başlangıcı: Dilek Öncevarlık\'ın Hikayesi

Güncel

(İSTANBUL) - Atabutik'in üretici kadınlarından 51 yaşındaki Dilek Öncevarlık, Ataşehir Belediyesi'nin hazırlayıp sunduğu "Bizim Hikayemiz" programına konuk oldu.

10 yıl önce başka bir şehirden Ataşehir'e taşınan Dilek Öncevarlık, bir arkadaşının önerisiyle Ataşehir Belediyesi'nin kurslarıyla tanışarak yeni bir başlangıç yaptı. İlk olarak ahşap boyama kursuna katılan Dilek Öncevarlık, burada hiç bilmediği bir dünyanın kapılarını araladı. "Çok eğlenceli, çok renkli bir dünya" diyerek başladığı bu yolculuk, zamanla dekoratif boyama, cam boyama gibi alanlarla genişledi. Bir gün, "Takı da öğreneyim, ne kaybederim" diyerek bir takı kursuna katıldı, ardından dikiş kursuyla devam etti.

Ataşehir Belediyesi'nin Kadın Girişimcilik Merkezi'nin (AKAGİM) açılmasıyla işler bir adım daha ileri gitti. Kadınların kendi işlerini kurabilmesi için satış imkanları sağlanmaya başlandı ve Dilek Öncevarlık, bu imkanları değerlendirerek kendi üretimlerini daha geniş bir kitleyle paylaşmaya başladı. Atabutik'in açılmasıyla, kadınlara ürünlerini satmak için özel alanlar oluşturuldu. Bu süreç, Dilek Öncevarlık için de sadece maddi bir kazanç değil, aynı zamanda manevi bir tatmin kaynağına dönüştü. Öncevarlık süreci, "Üretmenin tadına varmıştık, hem çok iyi vakit geçiriyorduk, hem de yeni şeyler öğreniyorduk. Üstelik de gelir elde ediyorduk" sözleriyle anlattı.

Atabutik sayesinde ürettiği her bir ürünün insanların elinde değer bulmasının verdiği mutluluğu yaşayan Dilek Öncevarlık, "İnsanların benim ürettiğim bir şeyi eline alıp kullanmaya değer görmesi, beğenmesi büyük bir haz veriyor. Bu benim için sadece gelir değil, aynı zamanda manevi bir zenginlik sunuyor" diye konuştu.

Ataşehir Belediyesi'nin sunduğu imkanlarla, hem kendi hayatının hem de birçok kadının hayatının nasıl değiştiğini dile getiren Dilek Öncevarlık memnuniyetini, şu sözlerle dile getirdi:

"Emeklilik hayatının monotonluğundan kurtulup, hem kazanç elde ediyorum hem de sevdiğim işi yapıyorum. Bana bu konuda katkı sağlayan tüm hocalarıma ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ayrıca Ataşehir Belediyesi'nin buraya açarak sağladığı imkanlar için de çok teşekkür ediyorum. Hayat her zaman yeni bir başlangıç için fırsatlar sunuyor, yeter ki çabalayın."