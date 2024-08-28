Kadın Girişimciliği ve Kooperatifler İçin Proje Hazırlama Eğitimi Başlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kadın Girişimciliği ve Kooperatifler İçin Proje Hazırlama Eğitimi Başlıyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü ile Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) arasında imzalanan protokol kapsamında, kadın girişimciler ve kadın kooperatiflerine yönelik ücretsiz proje hazırlama eğitimi başlıyor.

28.08.2024 10:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü ile Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) arasında imzalanan "IPARD Programına İlişkin İş Birliği Protokolü" kapsamında "TKDK Proje Hazırlama Eğitimi"nin ilki bugün Ankara'da başlıyor.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, kadın girişimciliğinin teşvik edilmesi ve kadın kooperatiflerinin güçlendirilmesi amacıyla "IPARD Programına İlişkin İş Birliği Protokolü" 5 Temmuz'da imzalandı.

Bu kapsamda, protokolle kadın girişimciler ve kadın kooperatiflerine kırsal kalkınma desteklerinden daha etkin faydalanmaları amacıyla, IPARD kırsal kalkınma projelerini hazırlayabilmelerine imkan sağlayacak ücretsiz "TKDK Proje Hazırlama Eğitimi" verilmesi ve kırsal alandaki kadınların güçlenmelerine yönelik faaliyetler gerçekleştirilmesi planlandı.

TKDK Proje Hazırlama Eğitimlerinin ilki Ankara'da Kadının Statüsü Genel Müdürü Süreyya Erkan ve TKDK Başkanı Ahmet Abdullah Antalyalı'nın katılımıyla bugün Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nde gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ankara, Kadın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kadın Girişimciliği ve Kooperatifler İçin Proje Hazırlama Eğitimi Başlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:13 İlk 3’e bankalar damga vurdu İşte 2023’te en çok vergi ödeyen 100 şirket İlk 3'e bankalar damga vurdu! İşte 2023'te en çok vergi ödeyen 100 şirket
10:18 Türkiye’nin 2023 gelir vergisi rekortmeni Selçuk Bayraktar oldu İkinci sırada ise Haluk Bayraktar var Türkiye'nin 2023 gelir vergisi rekortmeni Selçuk Bayraktar oldu! İkinci sırada ise Haluk Bayraktar var
10:15 Diyarbakır’da kaybolan Narin’in annesinden şaşırtan açıklamalar Diyarbakır'da kaybolan Narin'in annesinden şaşırtan açıklamalar
09:48 Maymun çiçeği hızla yayılıyor Vaka sayısı da ölü sayısı da korkutucu boyutlara ulaştı Maymun çiçeği hızla yayılıyor! Vaka sayısı da ölü sayısı da korkutucu boyutlara ulaştı
17:06 Göçmen kaçakçılığında yeni yöntem Düzeneği gören ekipler şaştı kaldı Göçmen kaçakçılığında yeni yöntem! Düzeneği gören ekipler şaştı kaldı
17:17 Son 1 haftada 5 yeni siyasi parti kuruldu Son 1 haftada 5 yeni siyasi parti kuruldu
17:13 Detaylar 2 yıl sonra ortaya çıktı Real Madrid’den Endrick için akılalmaz imza Detaylar 2 yıl sonra ortaya çıktı! Real Madrid'den Endrick için akılalmaz imza
17:10 Bir dönemin efsane ismi Mesut Özil, cami temizlerken görüntülendi Bir dönemin efsane ismi Mesut Özil, cami temizlerken görüntülendi
16:35 Kamu bankaları düşük faizli konut kredisi verecek Şartlar da oran da belli gibi Kamu bankaları düşük faizli konut kredisi verecek! Şartlar da oran da belli gibi
16:34 ABD’de bir saldırgan, apartman girişine kadar takip ettiği kadını boğmaya çalıştı ABD'de bir saldırgan, apartman girişine kadar takip ettiği kadını boğmaya çalıştı
16:22 Resmi teklif yapıldı bile Fenerbahçe, Sofyan Amrabat’ı aldı alacak Resmi teklif yapıldı bile! Fenerbahçe, Sofyan Amrabat'ı aldı alacak
16:22 Polonyalı Kaleci Wojciech Szczesny, futbolu bıraktı Polonyalı Kaleci Wojciech Szczesny, futbolu bıraktı
16:19 Yeşilçam’ın usta oyuncusu Sevil Üstekin hayatını kaybetti 90’lı yılların Müzevir Müzeyyeni’ydi... Yeşilçam'ın usta oyuncusu Sevil Üstekin hayatını kaybetti! 90'lı yılların Müzevir Müzeyyeni'ydi...
16:10 Parayı cebine koyup markete gitti Küba’da bir aylık doktor maaşıyla bakın neler alınabiliyor Parayı cebine koyup markete gitti! Küba'da bir aylık doktor maaşıyla bakın neler alınabiliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.08.2024 11:24:58. #1.13#
SON DAKİKA: Kadın Girişimciliği ve Kooperatifler İçin Proje Hazırlama Eğitimi Başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement