- Kadın hakem maçı durdurup küçük futbolcunun ayakkabılarını bağladı
ZONGULDAK - Zonguldak'ta kadın hakem Ayşe Nur Demirhan, ayakkabının bağlarının çözüldüğünü fark edince maçı durdurup ayakkabılarını bağladı.
Zonguldak U13 liginde Gökçebeyspor ile Devrek Belediyespor hafta sonu Gökçebey Sahası'nda karşılaştı. Maçın hakemi Ayşe Nur Demirhan yaptığı davranışla izleyenlerden alkış aldı. Maçın ilk yarısında Gökçebeysporlu 13 yaşındaki oyuncu Erdem Uslu'nun ayakkabılarının bağı çözüldü. Durumu fark eden orta hakem Ayşe Nur Demirhan, müsabakayı durdurarak yanına gittiği oyuncunun ayakkabısının bağcıklarını bağladı.
Bu davranışıyla tribünlerden büyük alkış alan Ayşe Nur Demirhan aynı zamanda başarılı bir yönetim gösterdi.
Müsabaka Gökçebeyspor'un 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.
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