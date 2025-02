Kadın Hakları İçin Mücadele Vurgusu

Güncel

(ANKARA) - DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Adalet Kaya, "İktidarın aileci politikaları kadını kimliksizleştirmek isteyen politikaların kendisidir. Aslında kadını özne olarak görmeyen yaşamın dinamiği olarak görmeyen sadece erkeğe aileye bağlı onun içerisinde bir varlık tanımlayan bu politikayı reddettiğimizi ifade etmek istiyoruz. Diğer yandan nafaka hakkı ya da başka pek çok hakkımız için mücadele veriyoruz" ifadesini kullandı.

DEM Parti Kadın Meclisi, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. DEM Parti İstanbul Milletvekili Özgül Saki, "İktidar çok uzun süredir bakanlığın isminden başlayarak kadının adını her yerden sildi. Kadın olan her yere aileyi yerleştirdi. ve ailenin güçlendirilmesi politikası diye ifade ettiği her politikada bir kez daha kadın hakları, kadın kazanımları gasp ediliyor" dedi.

"Şiddetten kurtulmak için boşanıyorlar"

Toplantıda söz alan Kadın Dayanışma Vakfı adına Avukat Candan Dumrul, "En yoğun tartışmalardan bir tanesi nafaka meselesi aileyi dağıttı, kadınları boşanmaya teşvik ettiği boşanmayı kolaylaştırdığı ileri sürülüyor. Gerçek şu ki kadınlar şiddetten kurtulmak için boşanıyorlar ve hatta çoğu zaman nafaka miktarları çok düşük olduğu için boşanamıyorlar çünkü geçinmelerini sürdürmeleri, çocuklarına bakmaları, hayatlarını idame ettirmeleri mümkün olmadığı için o şiddet döngüsünde kalmaya o şiddet yuvalarına hapsolmaya devam ediyorlar" değerlendirmesinde bulundu.

"22 bin 104 lira asgari ücret demek bu ülkede, kadınların ev içerisinde daha fazla emek sarf etmesi demek"

Halkevci Kadınlardan Çiğdem Serin, "Bu iktidar 2025 yılını aile yılı ilan ettikten sonra nüfus politikaları yoluyla aslında kadın düşmanı uygulamalarını daha da yaygınlaştırmaya çalışıyor. 22 bin 104 lira asgari ücret demek bu ülkede, kadınların daha ucuz gıdaya ulaşmak için pazar pazar, market market gezmesi demek" diye konuştu.

Kadın Cinayetleri Durduracağız Platformundan Esin İzel Uysal ise, "2024 yılında tam bir yıl içerisinde 365 gün var. 394 kadın erkekler tarafından öldürüldü. 259 kadınsa şüpheli şekilde hayatını kaybetti. Bu iktidar karşısında iyi ki bu coğrafyada çok güçlü bir kadın hareketi deneyimi var. Yıllardır omuz omuza hep birlikte birçok alanda bir araya geldik mücadele ettik keza yine benzer şekilde bir demokrasi mücadelesi yürüyor" ifadesini kullandı.