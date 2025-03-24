Kadın Hakları Seminerleri ile Eskişehir'de Bilinç Artırılıyor

(ESKİŞEHİR) - Tepebaşı Belediyesi Kadın Danışma Merkezi ile Eskişehir Barosu Kadın Hakları Komisyonu iş birliğiyle, belde evleri kursiyerleri hakları konusunda bilgilendirildi.

Tepebaşı Belediyesi Kadın Dayanışma Merkezi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla başlattığı eğitimleri tamamladı. Eskişehir Barosu Kadın Hakları Komisyonu iş birliği ile belde evleri kursiyerlerine yönelik seminerler düzenlendi.

Mart ayı boyunca 25 belde evinde toplam 415 kadına ulaşılan seminerlerde, şiddet ve türleri, 6284 sayılı Ailenin Korunması ve "Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun ve Medeni Kanun'dan Kaynaklanan Haklarımız" konuları anlatıldı.

Eskişehir Barosu Kadın Hakları Komisyon üyesi avukatlar tarafından nişanlılık, evlilik, boşanma, velayet, nafaka ve şiddet konularında kadınlara hakları anlatılarak, KADES, Kadın Danışma Merkezi ve Sığınma Evi gibi şiddete karşı destekler konusunda da bilgiler verildi.

Kadın Hakları Komisyonu Merkezi'nde ve Kadın Danışma Merkezi'nde verilen ücretsiz hukuki destek konusunda da bilgilendirme yapılarak, Kadın Danışma Merkezi'nin hizmetleri tanıtıldı.

Aynı konuda 29 Ekim Gençlik Merkezi'nden hizmet alan sosyal sorumluluk grubu öğrencilerine de bir seminer düzenlendi ve bu seminere 25 genç katılım sağladı.