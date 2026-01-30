Barışa İhtiyacım Var Kadın İnisiyatifi: Mürşitpınar Sınır Kapısı Açılsın! - Son Dakika
Barışa İhtiyacım Var Kadın İnisiyatifi: Mürşitpınar Sınır Kapısı Açılsın!

30.01.2026 12:57  Güncelleme: 14:07
'Barışa İhtiyacım Var Kadın İnisiyatifi', Kadıköy'de yaptığı açıklamada Suriye'nin kuzeyindeki kadın hakları ihlalleri ve insani yardımların engellenmesi konusuna dikkat çekti. HTŞ çetelerinin saldırılarına karşı kadınların ve çocukların korunması gerektiği vurgulandı.

Kamera: Belçim KILIÇKIRAN

(İSTANBUL) 'Barışa İhtiyacım Var Kadın İnisiyatifi' Suriye'nin kuzeyindeki gelişmelerle ilgili Kadıköy'de bir açıklama yaptı. Açıklamada "Hemen yanı başımızda kadın var oluşuna tahammülü olmayan bir cihatçı devlet büyüyor. Yani başımızda IŞİD hapishaneleri boşaltılıyor. Biz eşit ve özgür bir yaşam mücadelesi verirken, Türkiye devletinin meşru gördüğü HTŞ çeteleri bir kadın direnişçiyi çatıdan atıyor, kaçırdığı kadınlardan 'ganimet' diye bahsediyor, ele geçirdiği şehirlerde kara çarsaf dağıtıyor, kafa kesiyor..." denildi. Açıklamada ayrıca Kobani kenti üzerindeki kuşatmanın kaldırılması, Mürşitpınar sınır kapısının açılması istendi.

'Barışa İhtiyacım Var Kadın İnisiyatifi' Suriye'nin kuzeyindeki gelişmelerle ilgili Kadıköy'de bir açıklama yaptı. Berfin Atlı tarafından okunan açıklamada "Hemen yanı başımızda kadın var oluşuna tahammülü olmayan bir cihatçı devlet büyüyor. Yani başımızda IŞİD hapishaneleri boşaltılıyor. Biz eşit ve özgür bir yaşam mücadelesi verirken, Türkiye devletinin meşru gördüğü HTŞ çeteleri bir kadın direnişçiyi çatıdan atıyor, kaçırdığı kadınlardan 'ganimet' diye bahsediyor, ele geçirdiği şehirlerde kara çarsaf dağıtıyor, kafa kesiyor..." denildi. Açıklama şöyle:

"Tüm canlılar cihatçı çetelerin şiddetine maruz kalırken, insani yardım engelleniyor"

"Birbiriyle akraba olan halkları ayıran sınıra koca bir duvar inşa eden rejim, bugün Rojava'dan haber alınamaması için telefon şebekelerini zayıflatıyor. Açıklama yapmak için bir araya gelirken kolluk güçlerinin sloganlarımıza tahammülsüzlüğü, yürüyüşümüzü engellemesi de AKP MHP iktidarının cihatçı çetelere yaklaşımını özetliyor. Hemen elimizi uzatsak dokunacağımız bu topraklarda kadınlar, çocuklar, tüm canlılar cihatçı çetelerin şiddetine maruz kalırken, insani yardım engelleniyor, marketler boş, mazot yok, elektrik yok, odun yok. Türkiye devleti ise dalga geçer gibi yardım tırlarının Halep'ten geçirilmesini öneriyor, yani dayanışma malzemelerimizi zaten katliamın faili HTŞ'ye teslim etmemizi bekliyor. Tıpkı deprem zamanı dayanışma TIR'larımızın engellendiği gibi. Evlerde un var, odun yok pişiremiyorlar. Elektrik yok ısınamıyorlar. Bebek bezi, kadınlar için regl ürünleri ihtiyaç ama gönderemiyoruz."

"Mürşitpınar sınır kapısı açılsın"

Açıklamada bazı talepler ise şöyle dile getirildi:

"1) Kürt halkına ve Suriye'deki tüm diğer halklara karşı saldırılar bir an önce durdurulsun! Kobane kenti üzerindeki kuşatma kaldırılsın, yaşamsal ihtiyaçları karşılayacak malzemelerin girişi sağlansın! Türkiye'de devlet bunu hemen bugün buradan bir koridor açarak yapabilir. Mürşitpınar sınır kapısı açılsın, belediyenin çalışmaları önündeki engeller kaldırılsın. 2) Suriye'de Kürtlerin ve diğer halkların kendi kaderlerini belirleme ve uygun gördükleri yöntemle kendi kendini yönetme hakkı tanınsın, dışarıdan bunu engellemek için kanlı müdahalelere son verilsin!

3) Sivil halka, direnişçilere, kadınlara ve LGBTİ artılara yönelik savaş suçları son bulsun! Bu suçları işleyen IŞİD ve HTŞ çeteleri (ve altındaki diğer gruplar) yaptıklarından sorumlu tutulsun, hesap verebilirlikleri sağlansın!

Bizim için tarihin bu karanlık anında alınması gereken tutum çok açık: ya onurlu bir yaşam için, eşit ve özgür bir yaşam için mücadele veren Kürt halkının, cihatçılarla yaşamayı reddeden kadınların yanında olacağız; ya da kadınları köleleştirme siyaseti olan, IŞİD ve benzeri çetelerin toplamı bir yapının yanında olmak? Biz hayatı seçiyoruz, barışı seçiyoruz, bu dayanışmayı büyütmek için mücadelemiz devam edecek."

Kaynak: ANKA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Sivil Toplum, Kadıköy, Suriye, Güncel, Son Dakika

24 saat son dakika haber yayını
