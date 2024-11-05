Kadın İstihdamı için Protokol İmzalandı

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Samsun Valisi Orhan Tavlı başkanlığında "Samsun'da Kadın İstihdamı ve Kadın Girişimciliği İşbirliği" protokolü imzalandı.

Vali Tavlı, Samsun Ticaret ve Sanayi Odasında düzenlenen imza töreninde yaptığı konuşmada, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu, Büyükşehir Belediyesi ile Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO), Samsun Ticaret Borsası ile Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) işbirliğinde "Samsun'da Kadın İstihdamı ve Kadın Girişimciliği İşbirliği" protokolünü hayata geçirdiklerini söyledi.

Samsun'un bereketli tarım toprakları, ticaret, turizm ve güçlü ekonomisi ile bölgenin üretim ve kalkınma merkezi olduğunu belirten Tavlı, "Bu üretimi, kalkınmayı bize sağlayan başta kadınlarımız olmak üzere tüm üreticilerimize şükranlarımı ifade ediyorum. Kadınlarımızın hem tarımsal üretimde hem ticaret, teknolojide, sanayide ve turizmde farklı bir gücü var." dedi.

Tavlı, kentte kadın istihdamı ve kadın girişimciliğinin artırılması için çalıştıklarını ifade ederek, "İlerleyen süreçte eğitim faaliyetiyle birlikte işbirliği koordinasyonu sağlamayı hedefliyoruz. Samsun'umuz için bölgemiz için ülkemiz için tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum." diye konuştu.

OPET Yönetim Kurulu Kurucu Üyesi ve TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Nurten Öztürk de Samsun'da olmanın ve güzel projelere imza atmanın mutluluğunu yaşadığını belirtti.

Öztürk, "TOBB Kadın Girişimciler Kurulu 7 bin üyesi ve 81 ilde örgütlenmiş 81 başkanı ve icra kurullarıyla tüm ülkemizi kucaklamaya, kadınlarımızı güçlendirmeye ve girişimci kadın sayımızı arttırmaya çalışmakta. Bu anlamda çabalarımızın çok değerli olduğunu düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Hayata geçirilen projelere yerel yönetimlerin katkı sağlamasının önemine dikkati çeken Öztürk, şunları kaydetti:

"Bugün de burada sanayide, tarımda, turizmde ve teknolojide kadın eli projelerini başlatmak üzere bulunuyoruz. Bizim için önemli olan kadınlarımızın istihdama katılması ve Türkiye ekonomisine aile ekonomisine katkı sağlaması en büyük dileğimiz. Bu anlamda biz, güçlü kadın güçlü Türkiye diyoruz. Kadın varsa yarın var diyoruz. Kadınların girişimciliği son derece önemli."

Konuşmaların ardından kurumlar arasında işbirliğini sağlayacak protokol imzalandı.

İmza törenine, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) Genel Sekreteri Mehlika Dicle ile TSO üyeleri katıldı.