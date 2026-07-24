Mezitli Belediyesi’nin kaynak ustası Nida Gezer kadınlara ilham oluyor - Son Dakika
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Mezitli Belediyesi’nin kaynak ustası Nida Gezer kadınlara ilham oluyor

Mezitli Belediyesi’nin kaynak ustası Nida Gezer kadınlara ilham oluyor
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Mezitli Belediyesi'nde kaynak ustası olarak görev yapan Nida Gezer, kadınların her meslekte başarılı olabileceğini gösteriyor. Belediye Başkanı Tuncer, 'İşini başarıyla yapan insanlar önemlidir' dedi.

(MERSİN) - Mezitli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde kaynak ustası olarak görev yapan Nida Gezer, emeği, azmi ve başarısıyla kadınların her meslekte güçlü bir şekilde var olabileceğini gözler önüne seriyor.

Toplumsal cinsiyet eşitliğini yalnızca söylemde değil, uygulamalarıyla da destekleyen Mezitli Belediyesi, kadınların çalışma hayatının her alanında aktif rol almasını teşvik etmeye devam ediyor.

Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde kaynak ustası olarak görev yapan Nida Gezer, demir kesiyor, kaynak yapıyor, belediyenin ihtiyaç duyduğu üretim çalışmalarında aktif görev alıyor. Büyük bir özveriyle çalışan Nida Gezer, yaptığı işle yalnızca üretime katkı sunmuyor, aynı zamanda kadınların isterlerse her meslekte başarılı olabileceklerinin de güçlü bir örneğini oluşturuyor.

Görevini severek yaptığını belirten Gezer, kadınların her alanda başarılı olabileceğine inandığını ifade ederek, "İşimi büyük bir gururla yapıyorum. Mezitli Belediyesi ailesinin bir parçası olmaktan mutluyum. Kaynakçılık erkek mesleği olarak görülse de, aslında emek veren ve öğrenmek isteyen herkesin yapabileceği bir iş. Tüm kadınlara cesur olmalarını ve hayallerinin peşinden gitmelerini tavsiye ediyorum. Bana bu fırsatı sunan ve her zaman destek olan Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Serkan Tuncer'e teşekkür ediyorum" dedi.

Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer, kadınların belediyenin her kademesinde başarıyla görev yaptığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"BİZİM İÇİN KADIN YA DA ERKEK İŞİ OLMASI DEĞİL, İŞİNİ BAŞARIYLA YAPAN İNSANLAR ÖNEMLİDİR"

"Mezitli Belediyesi olarak kadınların yaşamın her alanında daha güçlü bir şekilde yer almasını önemsiyoruz. Kadın çalışanlarımızın üretimde, teknik hizmetlerde ve sahada gösterdiği emek, belediyemizin eşitlikçi yönetim anlayışının en güzel göstergesidir. Temizlik İşleri Müdürlüğümüzde kaynak ustası olarak görev yapan Nida Gezer de bunun en güzel örneklerinden biridir. Bizim için mesleklerin kadın ya da erkek işi olması değil, işini severek ve başarıyla yapan insanlar önemlidir."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Mezitli Belediyesi’nin kaynak ustası Nida Gezer kadınlara ilham oluyor - Son Dakika

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