Kadın Liderlerden Eşit Temsiliyet Çağrısı

HABER: GÜLARA SUBAŞI/ KAMERA: CEMAL BERK AYTEKİN

(BARSELONA) - DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Barselona'da düzenlenen Küresel İlerici Seferberlik'in Kadın Liderler Oturumu'nda yaptığı konuşmada, "Bizim Türkiye parlamentosundaki kadın temsiliyetimiz yüzde 48,21 DEM Parti'nin ama parlamentodaki genel kadın temsiliyeti yüzde 20'nin altında. Bu açıdan yürüttüğümüz çalışma elbette önemli ama yeterli değil. Bütün Türkiye'de, başta kadın liderler olmak üzere, kadınların siyasette eşit temsiliyeti konusunda hem kendi ülkelerimizde hem küresel ölçekte buna öncülük edebiliriz diye düşünüyorum. Çünkü bu dünyayı kurtaracak olan biz kadınlar, feminist bakış açısı bu dünyayı kurtaracak olan yaklaşım" dedi.

Sosyalist Enternasyonal, Avrupa Sosyalist Partisi (PES) ve İlerici İttifak'ın (PA) ortak düzenlediği Küresel İlerici Seferberlik'in (Global Progressive Mobilisation) iki gün sürecek toplantısı ikinci gününde İspanya'nın Barcelona kentinde devam ediyor. Toplantının Kadın Liderler Oturumu'nda, Türkiye'den DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, konuşmacı olarak yer aldı.

Hatimoğulları konuşmasında, şunları söyledi:

"Çok önemli bir çalışma, Küresel İlerlemeci Hareket'in yürüttüğü bir çalışma ve çok büyük bir ihtiyaç. Çünkü dünyada artan sağcı, ırkçı, otoriter, erkek egemen rejimler ve ekonomik yıkımı gittikçe arttıran bir sistemle karşı karşıyayız ne yazık ki. Dünya gittikçe kanunsuz ve kuralsız bir yönetim biçimine doğru evriliyor. Bunda ne yazık ki erkek siyasetçilerin ve erkek kafasıyla yapılan siyasetin de çok büyük bir önemi var. Bu, kapitalist sistemden, emperyalist sistemin kendini yeniden yapılandırmak istemesinden besleniyor. Birbirini besliyor bu iki anlayış. Savaşlar çok ciddi bir mesele. Bugün dünyada Orta Doğu ve Afrika bölgesinde devam eden savaşların Rusya-Ukrayna Savaşı ile batıya da yayıldığını görebiliyoruz. Artık bütün dünya bir savaş tehdidi altında. İsrail ve ABD'nin, İran'a saldırısı bunun en temel göstergesidir. ve biz kadınlar savaşlarda en ağır bedeli ödeyenleriz. Göç, taciz, tecavüz, sistematik tecavüz; bütün bunların ağır bedelini ödüyoruz. O nedenle biz kadınların savaşa hayır çizgisinde, güçlü bir enternasyonalist kadın hareketini örgütlemeye çok büyük bir ihtiyaç duyuyoruz. Ben buradan şöyle bir çağrıyı yapmak istiyorum, başta ABD'li, İsrailli barış yanlısı kadınlar ve batıdaki barış yanlısı kadınlar küresel ölçekte buna güçlü bir öncülük yapabilir ve çok anlamlı bir çalışma olur."

"Biz Türkiye'de DEM Parti olarak eş başkanlık ve eşit temsiliyeti hayata geçiren bir partiyiz"

Bütün bu savaşların ve yaşadığımız şiddetin en temel nedenlerinden birisi sermaye düzeninin 2008'den bu yana yaşadığı derin ekonomik kriz. Buna karşı bu savaşların da müsebbibi onlar. Dolayısıyla buna karşı ekonomik adalet için, eşitlik için, kadınların eşit işe eşit ücret talepleri için, aynı zamanda hem yerel ölçekte kıtalar ölçeğinde hem de küresel ölçekte yoksulluk hareketini, işçi-emekçi hareketinin, sendikal mücadelenin güçlendirilmesi gerekir. Belki biz kadınlar buna ciddi anlamda öncülük edebileceğimizi düşünüyorum.

Yine değinmek istediğim bir başlık daha var, o da ekolojik yıkım. Dünya petrol için, enerji kaynakları ve enerji koridorları için savaşıyor. Ama önümüzdeki yıllardaki savaşlar su için olacak. Doğa katliamı yapıyor bu kapitalist sistem ve biz buna karşı kadınların öncülüğünde güçlü bir ekoloji mücadelesini, birbirimizi görerek, bütün ülkeler ve kıtalar birbirini görerek yapabileceğimiz kanaatindeyim.

Tabii ki hepiniz değindiniz, çok önemli bir konu; kadınların siyasetteki ve toplumsal alandaki temsiliyetleri. Biz Türkiye'de DEM Parti olarak eş başkanlık ve eşit temsiliyeti hayata geçiren bir partiyiz. Çok zor. Siyasal İslamın, feodalizmin etkisinin olduğu bir bölgede bunu hayata geçirmek hiç de kolay değil. Bizler yüzde 50 eşit temsiliyeti elimizden geldiğince yakalamaya çalışıyoruz. Bu konuda somut adımlarımız var.

"Bu dünyayı kurtaracak olan feminist bakış açısı"

Bizim Türkiye parlamentosundaki kadın temsiliyetimiz yüzde 48,21 DEM Parti'nin ama parlamentodaki genel kadın temsiliyeti yüzde 20'nin altında. Bu açıdan yürüttüğümüz çalışma elbette önemli ama yeterli değil. Bütün Türkiye'de, başta kadın liderler olmak üzere, kadınların siyasette eşit temsiliyeti konusunda hem kendi ülkelerimizde hem küresel ölçekte buna öncülük edebiliriz diye düşünüyorum. Çünkü bu dünyayı kurtaracak olan biz kadınlar, feminist bakış açısı bu dünyayı kurtaracak olan yaklaşım. Bu bakımdan kadınların güçlü bir biçimde her yerde kadın aklıyla, kadın bilinciyle ve feminist ideolojiyle içiçeleşerek buna güçlü bir öncülük edebileceğine yürekten inanıyorum. ve bu çalışmanın buna vesile olmasını, öncülük etmesini diliyorum."