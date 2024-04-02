Kadın Liderlerle Güçlendirme Ülke İçin Önemli Bir Adım

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Girişimci İş Kadınları Derneği (ANGİKAD) Başkanı Gözde Diker, Türkiye'nin dört bir yanında yerel yönetimlerin kadın liderlerle güçlendirilmesinin, ülkede fırsat eşitliği ve demokratik yapının sağlanması adına önemli bir adım olduğunu bildirdi.

Diker, yaptığı yazılı açıklamada, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin sonuçlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kadın belediye başkanı sayısının artmasının mutluluk verici olduğunu belirten Diker, "Türkiye'nin dört bir yanında yerel yönetimlerin kadın liderlerle güçlendirilmesi, ülkemizde fırsat eşitliği ve demokratik yapının sağlanması adına önemli bir adımdır." ifadelerini kullandı.

Diker, bundan sonraki süreçte de kadınların siyasette karar verici pozisyonda ve üst yönetimlerde daha fazla yer almalarını diledi.

Dernek olarak kadınların yerel yönetimlerde aktif rol almalarının, toplumun katılımcılığını artıracağına inandıklarına işaret eden Diker, şunları kaydetti:

"Aynı zamanda kadınların seslerini duyurmasına ve ihtiyaçlarına daha iyi cevap verilmesine olanak tanıyacak olan bu adımlar, toplumun daha kapsayıcı ve adil bir yapıya kavuşmasına katkı sağlayacaktır. Kadınların liderlik yeteneklerini ve vizyonlarını belediye başkanlığı gibi önemli pozisyonlarda sergilemeleri, genç kızlarımıza ve toplumun diğer kesimlerine ilham veriyor. Kadınların liderlik rollerinde başarılı olmaları için gerekli destek ve fırsatların sağlanması, toplumumuzun kalkınması ve ilerlemesi için kritik bir öneme sahiptir."