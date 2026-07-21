Kadın Liderlik Akademisi'nde Münazara Kulübü Kapanışı - Son Dakika
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Kadın Liderlik Akademisi'nde Münazara Kulübü Kapanışı

Kadın Liderlik Akademisi\'nde Münazara Kulübü Kapanışı
21.07.2026 22:21
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Tuğba Işık Ercan, kadınların potansiyelini güçlendirmek için Münazara Kulübü'nü önemli buldu.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, "Düşünen, araştıran, kendini geliştiren, fikri olan, iddiası olan kadınlarımız var. Bizim görevimiz bu potansiyeli doğru alanlarla buluşturmak, doğru imkanlarla desteklemek ve güçlü bir gelecek vizyonuna dönüştürmektir." dedi.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığınca hayata geçirilen "Kadın Liderlik Akademisi Münazara Kulübü"nün kapanış programı düzenlendi.

Ulucanlar Cezaevi Müzesi'nde gerçekleştirilen programa AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen katıldı.

Programda eğitmen Fatih Uyar, münazaranın temel ilkelerine ilişkin bilgilendirmelerde bulundu, film gösterimi yapıldı.

Tuğba Işık Ercan, burada yaptığı konuşmada, siyaseti sadece seçimden seçime hatırlanan bir faaliyet alanı olarak değil, düşünmenin, söz üretmenin, meseleleri anlamanın, çözüm geliştirmenin ve millet için sorumluluk almanın bir zemini olarak gördüklerini belirtti.

Bu nedenle Münazara Kulübü gibi çalışmaların kendileri için çok kıymetli olduğunu belirten Ercan, münazaranın sadece konuşmak değil; düşünmeyi, dinlemeyi öğrenmek, farklı görüşlerle medeni bir zeminde karşılaşabilmek, bir meseleyi bilgiyle, muhakemeyle ve özgüvenle ele alabilmek olduğunu dile getirdi.

Bugün dünyada sadece güçlü olanların değil, düşünebilenlerin, analiz edebilenlerin, hızlı ama derinlikli karar verebilenlerin öne çıktığını vurgulayan Ercan, "Siyasette de diplomaside de akademide de sivil toplumda da artık en büyük ihtiyaç, kendini açık, sağlam ve sahici biçimde ifade edebilen insan kaynağıdır. Bu açıdan baktığımızda, Liderlik Akademisi bünyesinde hayata geçirilen Münazara Kulübü çok kıymetli ve vizyoner bir adımdır." diye konuştu.

"Meseleleri çok yönlü okuyabilen kadrolar yetiştirmek zorundayız"

Geçen yıl ekimde başlatılan program kapsamında İstanbul'da 16 hafta süren kapsamlı bir eğitim programı uygulandığını aktaran Ercan, daha sonra Ankara ve Bursa'da ise aynı müfredatın yoğunlaştırılmış şekilde 12 haftalık programlarla sürdürüldüğünü kaydetti.

Ercan, "Bu eğitimlerde münazaranın temel yapısından eleştirel düşünmeye, argümantasyondan hukuka, ekonomiden medyaya, aileden ideolojilere, devlet-birey ilişkisinden küreselleşmeye kadar çok geniş bir çerçevede önemli başlıklar ele alınmıştır. Bu çok önemli, çünkü bizler meseleleri tek boyutlu değil, çok yönlü okuyabilen kadrolar yetiştirmek zorundayız." dedi.

"Bizim görevimiz bu potansiyeli güçlü bir gelecek vizyonuna dönüştürmektir"

Programın teorik eğitimlerle sınırlı kalmadığını, katılımcıların münazara maçları, hazırlıksız konuşma pratikleri, kriz yönetimi uygulamaları ve simülasyonlarla süreci deneyimlediğini anlatan Ercan, okuma listeleriyle, film ve dizi analizleriyle, yazma ve düşünme ödevleriyle fikri derinliklerinin desteklendiğini dile getirdi.

İstanbul, Ankara ve Bursa'dan yaklaşık 600 kişiyle mülakat yapıldığını bildiren Ercan, yoğun bir eğitim döneminin ardından başarı, teşekkür ve katılım kategorilerinde sertifika almaya hak kazananların belirlendiğini belirtti.

Tuğba Işık Ercan, "Bu tablo bize şunu göstermektedir. Genç kadınlarımız var. Sözü olan kadınlarımız var. Düşünen, araştıran, kendini geliştiren, fikri olan, iddiası olan kadınlarımız var. Bizim görevimiz bu potansiyeli doğru alanlarla buluşturmak, doğru imkanlarla desteklemek ve güçlü bir gelecek vizyonuna dönüştürmektir." değerlendirmesinde bulundu.

Bugün bilgiye erişimin kolaylaştığı, ancak hakikate ulaşmanın zorlaştığı, gürültünün arttığı, hikmetli sözün ise azaldığı bir dönemden geçildiğine işaret eden Ercan, bu süreçte ne söylediğini bilen, neyi savunduğunu sağlam temellere oturtabilen kadınların yetişmesinin büyük önem taşıdığını ifade etti.

Katılımcılardan beklentilerinin eğitim sürecinde edindikleri birikimi yaşamlarının her alanına taşımaları olduğunu ifade eden Ercan, okumalarını, yazmalarını, düşünmelerini, soru sormalarını, fikir üretmelerini ve hakikati, adaleti ve insan onurunu merkeze alan bir dil geliştirmelerini istedi.

Ercan, münazara kültürünü yalnızca rekabet olarak değil fikri olgunluğu, ifade gücü ve demokratik özgüvenin gelişmesi olarak gördüklerinin altını çizdi.

"Münazara Kulübü geleceğin kadın liderlerine yapılan stratejik bir yatırımdır"

"Türkiye Yüzyılı hedefi sadece ekonomik, teknolojik ya da diplomatik başarılarla kurulmayacaktır." diyen Ercan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye Yüzyılı'nı inşa edecek olan şey düşünen, geliştiren insan kaynağıdır. Güçlü gençliktir, kendine güvenen kadınlardır, fikrini medeni cesaretle ifade edebilen nesillerdir. AK Parti Kadın Kolları olarak bizler de kadınların yalnızca siyasete katılımını değil, karar süreçlerinde daha etkin, daha hazırlıklı, daha donanımlı şekilde yer almasını önemsemekteyiz. Çünkü biliyoruz ki güçlü temsil, güçlü hazırlık ister. Güçlü hazırlık ise eğitimle, disiplinle ve sürekli gelişimle mümkündür. Bu yönüyle bizim nezdimizde Münazara Kulübü yalnızca bir eğitim programı değil, aynı zamanda geleceğin kadın liderlerine yapılan stratejik bir yatırımdır. İnanıyorum ki burada yetişen her bir kardeşimiz bulunduğu yerde fark oluşturacak ve çevresine değer katacak, sözüyle duruşuyla ve birikimiyle birer örnek olacaktır. "

Programın hayata geçirilmesinde emeği geçen herkese teşekkür eden Ercan, sertifika almaya hak kazanan tüm katılımcıları kutladı.

Ercan'ın konuşmasının ardından program münazara maçlarıyla devam etti.

Kaynak: AA

Tuğba Işık Ercan, Türkiye Yüzyılı, Sivil Toplum, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kadın Liderlik Akademisi'nde Münazara Kulübü Kapanışı - Son Dakika

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