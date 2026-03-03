Konyaaltı'nda Nezihe Muhiddin'in Yaşamını Konu Alan "Kadın Olmanın Günahı" Belgeseli Gösterilecek

(ANTALYA) - Konyaaltı Belediyesi, Antalya Barosu Kadın Hakları ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Kurulu iş birliğiyle "Kadın Olmanın Günahı" belgeselini gösterecek. Belgeselde, Türkiye'de kadın hakları mücadelesinin öncü isimlerinden Nezihe Muhiddin'in yaşamı konu alınacak.

Nezihe Muhiddin'in yaşamı konu alan "Kadın Olmanın Günahı" adlı belgesel, 5 Mart Perşembe günü saat 20.00'de Konyaaltı Belediyesi Ana Hizmet Binası içerisinde bulunan Feslikan Salonu'nda izleyiciyle buluşacak.

Toplumsal eşitlik mücadelesinin geçmişten bugüne büyük emek ve cesaretle yürütüldüğünü belirten Belediye Başkanı Cem Kotan, "Nezihe Muhiddin'in hayatı, kadınların hak arayışında gösterdiği kararlılığın en güçlü örneklerinden biridir. Bu anlamlı belgeseli halkımızla buluşturarak, kadın hakları mücadelesinin tarihsel sürecine ışık tutmak istiyoruz. Konyaaltı Belediyesi olarak, eşitlik temelinde yürüttüğümüz çalışmaları kararlılıkla sürdürüyoruz. Tüm vatandaşlarımızı gerçekleştireceğimiz belgesel gösterimine davet ediyorum" diye konuştu.