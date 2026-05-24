Kadın Platformu'ndan CHP'ye Destek

24.05.2026 18:30
Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, CHP'ye yapılan müdahaleye tepki gösterdi.

(ANKARA) - Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'ndan, CHP Genel Merkezi'ne yönelik müdahaleye ilişkin yapılan açıklamada, "Kolluk gücüyle yaratılmak istenen korku düzenine hiçbir zaman teslim olmadık, şimdi de teslim olmayacağız" denildi.

CHP Genel Merkezi'ne yönelik müdahaleye, sivil toplum kuruluşları ve siyasi partiler tepki gösterdi.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'nun sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, CHP Genel Merkezi'ne yönelik polis müdahalesinin halkın iradesine, demokratik haklara ve toplumsal muhalefete yönelik açık bir saldırı olduğu değerlendirmesi yapıldı.

Platformun açıklamasında, şunları kaydedildi:

"Baskıyla, polis kuşatmasıyla halkın iradesi esir alınamaz. Biz kadınlar bu tabloyu çok iyi biliyoruz. Çünkü kadınların yaşam hakkı mücadelesi de yıllardır aynı baskı politikalarıyla karşı karşıya bırakılıyor. Şiddete karşı ses çıkaranlar, eşitlik talep edenler, haklarını savunanlar barikatlarla, polis müdehaleleriyle susturulmak isteniyor."

Kolluk gücüyle yaratılmak istenen korku düzenine hiçbir zaman teslim olmadık, şimdi de teslim olmayacağız. Demokrasi, adalet ve özgürlük talep eden herkesle dayanışmayı büyütmeye devam edeceğiz. Halkın iradesi gasp edilemez. Muhalefet susturulamaz. Ablukalar dağılacak, demokrasi mücadelemiz kazanacak."

Kaynak: ANKA

