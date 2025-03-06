Kadın Statüsü ve Cinsiyet Eşitliği Vurgusu - Son Dakika
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Kadın Statüsü ve Cinsiyet Eşitliği Vurgusu

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İYİ Parti'den Ofluoğlu, mevcut politikaların cinsiyet eşitsizliğini önlemediğini belirtti.

06.03.2025 13:29
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(ANKARA) - İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Kevser Ofluoğlu, "Kadının statüsü, erkeğin statüsü ile karşılaştırıldığında toplumun sosyal adalet düzeyini de dolaylı olarak belirgin bir biçimde yansıtmaktadır. Var olan politikaların cinsiyet eşitsizliği ile mücadelede amaçlanan hedefe ulaşamadığı gibi kadınları daha derin bir yoksulluk ve şiddet sarmalına sürüklediğini de ifade edebiliriz" dedi.

İYİ Parti Kadın, Aile ve Sosyal Hizmetler Başkanı Kevser Ofluoğlu, parti genel merkezinde düzenlenen "Kadının Statüsünün Güçlendirilmesi" konulu panelde konuştu. Panele eski bakan İmren Aykut da katıldı. Ofluoğlu, panelin açılışında şunları söyledi:

"Bilindiği gibi kadına yönelik şiddetin önlenmesi için temel adım toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamaktır. UNESCO' ya göre toplumsal cinsiyet eşitliği kadın ve erkek arasında eşit hakları, sorumlulukları ve fırsatları ifade etmektedir. Bu; hem kadınların hem erkeklerin çıkarları, ihtiyaçları ve önceliklerini dikkate almak ve kadın ve erkekler arasındaki grupların çeşitliliğini fark etmek anlamına gelmektedir. Toplumsal cinsiyet eşitliği insan hakları ilkesi olup, sürdürülebilir ve insan merkezli kalkınma için ön koşul ve amacın da kendisidir.

"Var olan politikalar cinsiyet eşitsizliği önlemiyor"

Cinsiyet eşitliği de kadının statüsünün güçlendirilmesi ile mümkündür. Kadının statüsü genelde kadının gelir düzeyi, ekonomik bağımsızlığı, istihdamı, eğitimi, sağlığı ve doğurganlığı, aile ve toplum içindeki rolü, değeri gibi faktörlerle tanımlanmaktadır. Ayrıca, toplumun kadının rollerini algılayış biçimi ve bu rollere verdiği değerden de etkilenmektedir. Kadının statüsü erkeğin statüsü ile karşılaştırıldığında toplumun sosyal adalet düzeyini de dolaylı olarak belirgin bir biçimde yansıtmaktadır. Var olan politikaların cinsiyet eşitsizliği ile mücadelede amaçlanan hedefe ulaşamadığı gibi kadınları daha derin bir yoksulluk ve şiddet sarmalına sürüklediğini de ifade edebiliriz.

"Olumsuzlukların giderilmesinde eğitim düzeyinin arttırılması önemli"

Kadınların statüsü ile ilgili bu olumsuzlukların giderilmesinde kadınların eğitim düzeylerinin artırılması büyük önem taşımaktadır. Kadınların eğitimine verilen önem ve kadın eğitiminin yaygınlaşması; onların aile içindeki konumlarının iyileşmesine, çalışma yaşamına daha nitelikli ve nicelikle girmesine, teknolojiyi kullanma ve üretmesine, karar mekanizmalarında yer almalarında olumlu yönde etki edecek ve toplumsal refahın ilerlemesini de sağlayacaktır. Bu düşüncelerle değerli akademisyenlerin katılımı ile düzenlediğimiz panelin bir birey olarak kabul edilmek ve bütün imkan ve olanaklardan eşit bir biçimde yararlanmak isteyen kadınların sorunlarının çözümüne ışık tutacağına inanıyor emeği geçenleri kutluyor,ve ülkemin bütün cumhuriyet kadınlarının dünya kadın hakları gününü şimdiden tebrik ediyorum."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Kadın Statüsü ve Cinsiyet Eşitliği Vurgusu - Son Dakika

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