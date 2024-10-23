Kadın Tır Şoföründen Aşık Ecevit'e Kulübe - Son Dakika
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Kadın Tır Şoföründen Aşık Ecevit'e Kulübe

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Sinop'ta Aşık Ecevit, kadın tır şoföründen kışın üşümesin diye konteyner kulübe hediye aldı.

23.10.2024 09:44
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Kadın tır şoföründen Aşık Ecevit'e kulübe

SİNOP - Sinop'ta yol kenarında durakta 24 yıldır aşık olduğu kadını bekleyen 'Aşık Ecevit' lakabıyla tanınan Ecevit Öküzcü'ye, bir kadın tır şoförü tarafından konteyner kulübe hediye edildi.

Sinop'un Boyabat ilçesinde yaşayan ve 'Aşık Ecevit' diye tanınan 48 yaşındaki Ecevit Öküzcü, 24 yıldır yol kenarında 'Aşık Ecevit'in Yeri' diye yapılan durakta sevdiği kadını bekliyor. Tırla o bölgeden sürekli geçen kadın tır şoförü Sevgi Altınal da Aşık Ecevit'e kışın üşümesin diye konteyner kulübe hediye etti. Vatandaşlara çağrıda bulunan Sevgi Altınal, "Aşık Ecevit'i yalnız bırakmayalım. Buradan geçerken mutlaka yanına uğrayıp yiyecek içecek gibi ihtiyaçlarını da karşılayalım. Ben bunu sürekli yapıyorum ve kendimle gurur duyuyorum" dedi.

Aşık Ecevit, kendisine kulübe hediye eden kadına sarılarak teşekkür etti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Kadın Tır Şoföründen Aşık Ecevit'e Kulübe - Son Dakika

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