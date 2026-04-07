CHP'li Karaca, Görele'deki Taciz Mağduru Genç Kızın Ölümünü Meclis'e Taşıdı

CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede'nin 'çocuğa karşı cinsel taciz' suçundan tutuklanması sürecinde şikayette bulunan 16 yaşındaki T.T.'nin trafik kazasıyla hayatını kaybetmesini TBMM'ye taşıdı. Karaca, bu sürecin tekil bir adli vaka olarak ele alınamayacağını belirterek, kız çocukları ve kadınların intiharları ile şüpheli ölümlerinin araştırılması için Meclis Araştırması açılması önerisinde bulundu.

Önergede, Görele'deki olayların yalnızca bir ceza dosyasından ibaret olmadığı, risk altındaki çocuğun korunup korunamadığı, mağdur güvenliğinin sağlanıp sağlanamadığı ve sosyal hizmet mekanizmalarının yeterliliği gibi sorular gündeme getirildi. Karaca, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın psikososyal destek başlattığını, ancak T.T.'nin trafik kazasında öldüğünü hatırlatarak, çocuk koruma mekanizmalarının etkinliğini sorguladı.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'nun 2025 raporuna göre son 5 yılda en az 1267 şüpheli kadın ölümü kaydedildiğini anımsatan Karaca, bu ölümlerin adli, siyasal ve toplumsal bir mesele olduğunu vurguladı. TÜİK verilerine dayanarak, intihar vakalarında kız çocukları ve kadınlar arasında en yüksek payın 15-19 yaş grubunda olduğu belirtildi.

Önerilen Araştırma Komisyonu, kız çocukları ve kadınların intiharları ile şüpheli ölümlerine ilişkin dosyalarda ortak örüntüleri, koruma kararlarının etkinliğini, sosyal hizmet müdahalesini, mağdur güvenliği mekanizmalarını ve cezasızlık algısını besleyen yapısal nedenleri inceleyecek.