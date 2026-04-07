CHP'li Karaca, Görele'deki Taciz Mağduru Genç Kızın Ölümünü Meclis'e Taşıdı

Üye Girişi
Son Dakika Logo

07.04.2026 16:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, çocuğa karşı cinsel taciz suçundan tutuklanan Görele Belediye Başkanı'nın sürecinde hayatını kaybeden 16 yaşındaki T.T. için TBMM'ye araştırma önergesi sundu. Karaca, kız çocukları ve kadınların intiharları ile şüpheli ölümlerinin araştırılması gerektiğini vurguladı.

CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede'nin 'çocuğa karşı cinsel taciz' suçundan tutuklanması sürecinde şikayette bulunan 16 yaşındaki T.T.'nin trafik kazasıyla hayatını kaybetmesini TBMM'ye taşıdı. Karaca, bu sürecin tekil bir adli vaka olarak ele alınamayacağını belirterek, kız çocukları ve kadınların intiharları ile şüpheli ölümlerinin araştırılması için Meclis Araştırması açılması önerisinde bulundu.

Önergede, Görele'deki olayların yalnızca bir ceza dosyasından ibaret olmadığı, risk altındaki çocuğun korunup korunamadığı, mağdur güvenliğinin sağlanıp sağlanamadığı ve sosyal hizmet mekanizmalarının yeterliliği gibi sorular gündeme getirildi. Karaca, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın psikososyal destek başlattığını, ancak T.T.'nin trafik kazasında öldüğünü hatırlatarak, çocuk koruma mekanizmalarının etkinliğini sorguladı.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'nun 2025 raporuna göre son 5 yılda en az 1267 şüpheli kadın ölümü kaydedildiğini anımsatan Karaca, bu ölümlerin adli, siyasal ve toplumsal bir mesele olduğunu vurguladı. TÜİK verilerine dayanarak, intihar vakalarında kız çocukları ve kadınlar arasında en yüksek payın 15-19 yaş grubunda olduğu belirtildi.

Önerilen Araştırma Komisyonu, kız çocukları ve kadınların intiharları ile şüpheli ölümlerine ilişkin dosyalarda ortak örüntüleri, koruma kararlarının etkinliğini, sosyal hizmet müdahalesini, mağdur güvenliği mekanizmalarını ve cezasızlık algısını besleyen yapısal nedenleri inceleyecek.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2026 17:20:46. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.