Kadın ve Farkındalık Buluşması TOGÜ\'de

25.03.2026 18:24
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, kadın sağlığı ve farkındalığı üzerine seminer düzenledi.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde (TOGÜ) "II. Kadın ve Farkındalık Buluşması" semineri gerçekleştirildi.

TOGÜ'den yapılan açıklamaya göre, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi tarafından düzenlenen "II. Kadın ve Farkındalık Buluşması" semineri, Yağıbasan Medresesi'nde düzenlendi.

Programa Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz'ın yanı sıra belediye başkan yardımcısı Melik Bingöl, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Raşit Kılıç, Üniversite Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Eyüp Çağatay Zengin, İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Kır ve vatandaşlar katıldı.

Programın açılışında konuşan Rektör Yılmaz, üniversitelerin yalnızca eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleriyle sınırlı kalmadığını, aynı zamanda toplumsal katkı üretme sorumluluğu taşıdığını vurguladı.

Şehrin kalkınmasına katkı sağlayan bu tür etkinliklerin önemine değinen Rektör Yılmaz, akademik bilginin toplumla buluşturulmasının üniversitelerin temel görevlerinden biri olduğunu, üniversite bünyesinde bu anlayışla pek çok çalışmanın hayata geçirildiğini belirtti.

Öğretim görevlisi Dr. Ece Zengin ise üniversiteye bilimsel çalışmalara verdiği destekten dolayı teşekkür ederek, etkinliğin kadın sağlığı farkındalığını artırma amacı taşıdığını kaydetti.

Kadının güçlenmesinin toplumun güçlenmesi anlamına geldiğine işaret eden Zengin, özellikle meme kanserinde erken teşhis ve düzenli kontrollerin hayati önem taşıdığını ifade etti.

Doç. Dr. Nagihan Yıldız Çeltek de "Neden TOGÜ Üniversite Hastanesi'ni Seçmeliyiz?" başlığı altında katılımcılara bilgi aktardı.

Dr. Vasviye Eroğlu da dijital çağda cinsel mahremiyetin sınırları ve korunma yöntemleri hakkında bilgi verdi.

Kaynak: AA

Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Fatih Yılmaz, Rektör, Güncel, Tokat, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Advertisement
