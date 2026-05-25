Kadına Şiddet Davasında Ağırlaştırılmış Müebbet - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kadına Şiddet Davasında Ağırlaştırılmış Müebbet

25.05.2026 11:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'de, Esra Asena Temir'in ölümüne sebep olan sanık, yeniden yargılandı ve ağırlaştırılmış müebbet cezası aldı.

Mersin 1. Ağır Ceza Mahkemesi, darbedilip hastaneye bırakılan 27 yaşındaki Esra Asena Temir'in ölümüne neden olduğu gerekçesiyle, Yargıtayın bozma kararının ardından ikinci kez yargılandığı davada ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırdığı sanığa verdiği cezanın gerekçesini açıkladı.

Mahkemenin gerekçesinde Yargıtay 1. Ceza Dairesinin bozma ilamı sonrası 5 Mayıs'ta yeniden yargılanan sanık Mustafa Bangiz'e "kadına karşı kasten öldürme" suçundan verilen hükme direnilmesinin oy birliğiyle kararlaştırıldığı bildirildi.

Güvenlik kamerası görüntülerinde sanık ile ailesinin, 29 Haziran 2023'te otomobille Toros Devlet Hastanesi'ne götürdüğü Temir'in, acil servisteki müdahaleye rağmen hayatını kaybettiği anlatılan kararda, adli tıp raporuna göre kadının ölüm nedeninin, vücudunun çeşitli yerlerine aldığı darbelerle "künt kafa travmasına bağlı beyin kanaması" olduğu ifade edildi.

Bangiz'in, darbettiği Temir'i hastaneden önce evine götürdüğü belirtilen kararda, şu tespitler yer aldı:

"Maktulle uzun süredir sevgili olan, onun tüm hastalıklarını, hangi durumda hastalığının nasıl seyredip nasıl sonuçlar doğurduğunu bilen, fiziksel olarak maktulden güçlü durumda olan sanığın, vücudunun birden çok yerinde lezyon bırakacak ve beyin kanamasıyla sonuçlanan kafa travmasına neden olacak şekilde birden fazla kez vurduktan sonra bilincini yitiren sevgilisini vakit kaybetmeden hastaneye götürmek yerine kucağında eve taşıması, maktulü saatler sonra üçüncü şahısların müdahalesiyle hastaneye götürüp daha sonra kaçması, maktulde yaralanmalar ve araçta kan lekelerinin tespit edilmiş olması, maktulün sanık tarafından şiddetli şekilde darbedildiğini göstermesi gerekçesiyle sanığın, maktule yönelik eylemini öldürme kastı ile gerçekleştirdiği kanaatine varılmıştır."

Kararda, yeniden yargılamaya ilişkin şu değerlendirme yapıldı:

"Mahkememizce bozma kararı sonrasında dosya üzerinden yeniden yapılan yargılamada önceki hükmünde direnilmesine oy birliğiyle karar verilerek sanığın 'kadına karşı kasten öldürme' suçunu işlediği sabit olduğundan suçun işleniş biçimi, sanığın kasta dayanan kusurunun ağırlığı, güttüğü amaç ve saikine göre eylemine uyan ilgili Türk Ceza Kanunu maddesi uyarınca 'ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası' ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."

İyi hal indirimi uygulanmadı

Bangiz'in yargılama sürecindeki beyanlarının suçtan kurtulmaya yönelik olduğu değerlendirmesinde bulunulan kararda, şunlar kaydedildi:

"Sanığın dosya kapsamından anlaşılan sosyal ilişkileri, adli sicil kaydına yansıyan sabıka kayıtları nedeniyle ısrarlı olarak suç işleme eğilimi sergilemesi, sanığın pişmanlığını ifade etme yönünde söz ve davranış sergilememesi, tekerrüre esas sabıkasının bulunması, fiilden sonraki davranışları ile takdiri indirim sebeplerini öngören düzenlemenin yasal bir atıfet maddesi olmayışı gözetilerek takdiren iyi hal indirimi uygulanmasına yer olmadığına hükmedilmiştir."

Olay ve dava süreci

Merkez Toroslar ilçesi Akbelen Mahallesi'nde 29 Haziran 2023'te darbedildikten sonra otomobille Toros Devlet Hastanesi'ne götürülen 27 yaşındaki Temir, doktorların müdahalesine rağmen ertesi gün yaşamını yitirmişti. Temir'i darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan Mustafa Bangiz tutuklanmıştı.

Mersin 1. Ağır Ceza Mahkemesince yargılanan sanığa 26 Mart 2024'te görülen karar duruşmasında "kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmişti.

Hükmün temyiz incelemesini tamamlayan Yargıtay 1. Ceza Dairesi, "Sanığın, kasıt ve iradesinin öldürme olduğuna ilişkin kesin bir delilin bulunmadığı" gerekçesiyle hukuka aykırı bulduğu kararı bozmuştu. Bozma ilamı sonrası 1. Ağır Ceza Mahkemesince yeniden yargılanan sanık, aynı cezaya çarptırılmıştı.

Kaynak: AA

Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kadına Şiddet Davasında Ağırlaştırılmış Müebbet - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ankara’da sağanak hayatı olumsuz etkiledi, bazı yollar göle döndü Ankara'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi, bazı yollar göle döndü
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Genel Merkez’e geldi CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Genel Merkez'e geldi
CHP heyeti, Bakan Çiftçi ile görüştü İşte ilettikleri talep CHP heyeti, Bakan Çiftçi ile görüştü! İşte ilettikleri talep
Van’da hayvan otlatan şahsa yıldırım isabet etti Van'da hayvan otlatan şahsa yıldırım isabet etti
CHP Genel Merkezi’nde arbede Onlarca polis içeri girdi CHP Genel Merkezi'nde arbede! Onlarca polis içeri girdi
Özgür Özel geri adım atmıyor: Buradan çıkmayacağız Özgür Özel geri adım atmıyor: Buradan çıkmayacağız

11:29
MHP’den dikkat çeken “mutlak butlan“ itirazı
MHP'den dikkat çeken "mutlak butlan" itirazı
11:15
Türkiye’de de çok sayıda mağazası olan dev marka satılıyor
Türkiye'de de çok sayıda mağazası olan dev marka satılıyor
10:29
Bilgi Üniversitesi yeniden açıldı YÖK’ten açıklama geldi, öğrenciler kutlama yaptı
Bilgi Üniversitesi yeniden açıldı! YÖK'ten açıklama geldi, öğrenciler kutlama yaptı
10:23
Serenay Sarıkaya gözaltına alındı
Serenay Sarıkaya gözaltına alındı
10:19
Özel’den “Kurultay ilan edilmezse ne yapılacak“ sorusuna net yanıt
Özel'den "Kurultay ilan edilmezse ne yapılacak?" sorusuna net yanıt
10:16
Kemal Kılıçdaroğlu, 28 Mayıs’ta CHP Genel Merkezi’nde
Kemal Kılıçdaroğlu, 28 Mayıs'ta CHP Genel Merkezi'nde
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2026 11:59:26. #7.13#
SON DAKİKA: Kadına Şiddet Davasında Ağırlaştırılmış Müebbet - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.