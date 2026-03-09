Kadına Vefa İftar Programı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kadına Vefa İftar Programı

09.03.2026 10:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla iftar programına katıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, "kadına vefa" iftar programına katıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükkılıç, AK Parti İl Kadın Kolları tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen programa eşi ile katıldı.

Büyükkılıç, kadınları sadece bir gün değil her gün andıklarını ve baş tacı olarak her yaptıklarını takdir ettiklerini belirtti.

Kadınların Türk kültür ve medeniyetindeki yerinin önemli olduğunu vurgulayan Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Kadın bizim için çok kıymetli. Tarihimizden ve geleceğimizden söz ederken kadını hiçbir zaman göz ardı etmeden, olmazsa olmaz görüyoruz. Milli Mücadele'de kadın, medeniyetlerimizin kuruluşunda kadın, geleceğe taşımada kadın, her yerde annemiz, kardeşimiz, evlatlarımız. O açıdan kadınların yüklenmiş olduğu yükün bizlerden çok daha fazla olduğunun farkındayız."

Program, günün anısına hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.

Öte yandan Büyükkılıç, Erciyesevler Yeşilevler Camisi'nde teravih namazının ardından esnafı ziyaret ederek, vatandaşlarla sohbet etti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kayseri, Güncel, İftar, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kadına Vefa İftar Programı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eski sevgilisine gönderdiği paranın dekontunu paylaşıp isyan etti Eski sevgilisine gönderdiği paranın dekontunu paylaşıp isyan etti
ABD basını kaleme aldı: İşte savaş sonrası İran’ı bekleyen olası 6 senaryo ABD basını kaleme aldı: İşte savaş sonrası İran'ı bekleyen olası 6 senaryo
Savaşta gerilim tırmanırken Çin’de kaydedilen görüntü yeniden gündem oldu Savaşta gerilim tırmanırken Çin'de kaydedilen görüntü yeniden gündem oldu
Alev Koç’un sırrı öldükten sonra ortaya çıktı 4 milyon lira kayıp Alev Koç'un sırrı öldükten sonra ortaya çıktı! 4 milyon lira kayıp
APP plakalar sanıldığı gibi masum değil Personel tehlikeyi tek tek anlattı APP plakalar sanıldığı gibi masum değil! Personel tehlikeyi tek tek anlattı
İngiliz üssünü vuran İHA ile ilgili gündem yaratacak detay İngiliz üssünü vuran İHA ile ilgili gündem yaratacak detay

10:23
Mert Müldür’ün nişanlısına Kadınlar Günü’nde kabusu yaşattılar
Mert Müldür'ün nişanlısına Kadınlar Günü'nde kabusu yaşattılar
10:05
MSB: KKTC’ye 6 adet F-16 ve hava savunma sistemleri konuşlandırıldı
MSB: KKTC'ye 6 adet F-16 ve hava savunma sistemleri konuşlandırıldı
09:29
Denizli’de 5.1 büyüklüğünde deprem Çevre illerde de hissedildi
Denizli'de 5.1 büyüklüğünde deprem! Çevre illerde de hissedildi
08:04
İran savaşının 10. gününde kriz İsrail’in hamlesi Trump’ı çıldırttı
İran savaşının 10. gününde kriz! İsrail'in hamlesi Trump'ı çıldırttı
07:42
Savaş piyasaları fena vurdu Petrolde tarihi yükseliş
Savaş piyasaları fena vurdu! Petrolde tarihi yükseliş
07:11
Kim’den tarihi rest: Nükleer düğmesi masamda duruyor
Kim'den tarihi rest: Nükleer düğmesi masamda duruyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2026 10:27:19. #.0.4#
SON DAKİKA: Kadına Vefa İftar Programı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.