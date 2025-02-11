Kadına Yönelik Şiddet Araştırma Komisyonu Adalet Sarayı\'nı Ziyaret Etti

Güncel

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi Kadına Karşı Şiddet ve Ayrımcılığı Araştırma Komisyonu, İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'nı ziyaret etti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Kadına Karşı Şiddet ve Ayrımcılığı Araştırma Komisyonu, İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'nı ziyaret etti. Komisyon Başkanı Mustafa Hulki Cevizoğlu ve beraberindeki heyeti İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Aile İçi Şiddet Suçları Soruşturma Bürosu Başsavcı Vekili Başak Eryılmaz ve Cumhuriyet Başsavcılığı Protokol Müdürü Metin Kaya karşıladı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı Zafer Koç'u ziyaret eden heyet, daha sonra toplantı salonunda istişare toplantısı gerçekleştirdi. Basına kapalı olarak gerçekleştirilen toplantı sonrasında heyet, adliye içerisindeki Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü'nü ziyaret ederek yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.