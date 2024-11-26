Kadına Yönelik Şiddete Dikkat

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(ANKARA) - Dünya genelinde, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü için kadına karşı şiddete dikkati çekmek ve kadına karşı şiddeti durdurmak, kadın-erkek eşitliğinin öneminin altını çizmek, kadını hedef alan toplumsal değerleri yeniden gözden geçirmek temalarıyla etkinlikler düzenlendi. Dünya genelinde protestolara herhangi müdahale olmazken, dünya basınında Türkiye'deki protestolarda karşılaşılan sert polis müdahalesine işaret edildi.

Fransa'da onbinlerce kişi sokaklara çıkarak kadına yönelik erkek şiddetini protesto etti. Sivil toplum kuruluşları ve onbinlerce protestocunun katıldığı etkinlikler güvenli bir şekilde yapıldı. Marsilya'dan başkent Paris'e, protestocular, kadına yönelik cinsel, fiziksel, psikolojik ve ekonomik şiddeti lanetledi. Bu yılki etkinliklerde Fransa'da dokuz yıldan uzun süre eşi Dominique Pelicot'un sistematik cinsel şiddete maruz bıraktığı Gisele Pelicot davasına da dikkat çekildi.

Roma'da İranlı öğrenci Ahooi'ye destek

İtalya'nın başkenti Roma'da da binlerce kadın, kadınların maruz kaldığı şiddete ve bu sorunun sıklıkla gizli kalan boyutlarına dikkat çekmek ve farkındalık yaratmak için sokaklara çıktı. Roma'da aktivistler, Ahoo Daryaei olarak tanınan İranlı öğrencinin İran rejimini protesto etmek için Tahran'daki bir üniversite önünde soyunarak yaptığı eyleme dikkat çekmek amacıyla balaklava takarak kısmen çıplak bir protesto gerçekleştirdi.

Kadına karşı şiddet hala insanlığın en önemli sorunlarından...

İspanya'da beyaz giysiler içinde sokağa çıkarak ve beyaz maskeler takan aktivistler, bu yıl öldürülen kadınların isimleri, yaşları ve bulundukları yerlerin yazılı olduğu pankartlar taşıdı. Protestocular 21'inci yüzyılda dahi kadının erkek şiddetine maruz kalmasının toplumların en büyük sorunları arasında olduğuna işaret etti.

Dünya basınında Türkiye: "Kadınlar için koruma talep eden protestocular polisle çatıştı"

Dünya genelinde binlerce kişi, kadının susturulmasının toplumların ilerleyişini de engelleyen bir unsur olduğuna dikkat çekilirken, Türkiye'deki 25 Kasım etkinliklerine ilişkin haberler dünya basınına "Türkiye'de, protestocular polisle çatıştı" şeklinde yansıdı.

İngiltere merkezli The Guardian, Türkiye ve Kenya'da Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü etkinliklerinde katılımcıların polis müdahalesiyle karşılaştığına dikkati çekti. ABD merkezli VOA ise İstanbul'daki protestoları "Türkiye'de polis, kadınlar için koruma talep eden göstericileri gözaltına aldı" dedi.

ABD merkezli Associated Press, Türkiye'deki durumu, "Bu yıl 400'den fazla kadının öldürülmesine karşı İstanbul'daki mitinge katılarak, kadınlar için daha fazla koruma isteyen onlarca kişiyi polis gözaltına aldı" şeklinde abonelerine aktardı.