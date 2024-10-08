Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kadına yönelik şiddete karşı yürüyüş yapıldı.
Karabük Üniversitesi öğrencileri tarafından düzenlenen yürüyüş, Sadri Artunç Caddesi'nden başladı.
Grup üyeleri, ellerinde pankartlarla slogan atarak Misak-ı Milli Demokrasi Meydanı'na kadar yürüdü.
Üniversite öğrencileri, basın açıklaması sonrası dağıldı.
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