Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Semineri

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Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde "Kadına yönelik şiddet ve erken yaşta evliliklerle mücadele" semineri gerçekleştirildi.

Hanönü Halk Eğitimi Merkezi toplantı salonunda Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde görevli psikolog Fatma Akkaya tarafından seminer verildi.

Seminerde Kadın Destek Sisteminin (KADES) tanıtımı yapılırken, Alo 183 hakkında da bilgi aktarıldı.

Seminerde şiddete maruz kalan kadınlar ve erken yaşta evlilik gibi konuları gören ve duyanların ihbarda bulunması gerektiği vurgulandı.